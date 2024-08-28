Скільки ще днів в Україні будуть відключати світло: прогноз нардепа

За його словами, саме робота ППО є однією з причин, які запобігли блекауту в Україні. Інша причина - це те, що ті підстанції "Укренерго", до яких все ж змогли долетіти ракети та дрони, зберіг вбудований захист другого ступеню.

"Він захищає трансформатори великої потужності від дронових атак і від уламків ракет. На щастя, нам вдалося уникнути блекауту. І ті обмеження, які ми сьогодні бачимо по країні, вони більше зосереджені не на відсутність генерації, що в нас там дефіцит генерації, а саме для того, щоб провести ремонтні роботи на підстанціях "Укренерго", які зазнали ушкоджень на лініях електропередач, по яких ворог теж якось не класично стріляв і випускав свої дрони", - розповів Нагорняк.

Він зауважив, що на деяких підстанціях є багато технічних пошкоджень. Вони не значні, але для цього потрібен певний час.

"Фактично до неділі, десь трошки менше часу, десть трохи більше для того, аби вирівняти ситуацію. Я думаю, що (відключення світла - ред.) триватимуть до тижня орієнтовно, але з кожним днем вони будуть менш тривалі", - підкреслив він.