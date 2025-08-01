Сало - не только жир. Названа польза, о которой мало кто догадывается

Сало - это настоящий символ украинской кухни. Его можно жарить, солить, коптить, добавлять в борщ или есть с хлебом и чесноком. Но мало кто знает, что этот продукт не просто вкусный, а еще и полезный.

РБК-Украина рассказывает о неожиданной пользе этого продукта, о которой мало кто знает.

Пищевой жир не враг, а союзник

Сало - источник жирных кислот, которые необходимы для нормальной работы мозга, сердца и гормональной системы. Оно содержит арахидоновую кислоту, которая участвует в процессах регенерации клеток, улучшает память и укрепляет иммунитет.

Сало дает энергию

Сало - высококалорийный продукт, но в нем нет углеводов. Это отличный вариант для людей, которые придерживаются низкоуглеводной или кето-диеты. Небольшой кусочек сала утром может обеспечить заряд энергии на несколько часов без резкого повышения уровня сахара в крови.

Сало защищает сердце и сосуды

Неожиданно, но факт: натуральное сало лучше маргарина и трансжиров, которые часто есть в фабричной выпечке. В составе сала есть омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые нужны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Главное, как во всем - знать меру.

Сало поддерживает иммунитет

Сало содержит селен, важный микроэлемент для работы щитовидной железы и иммунной системы. У многих украинцев наблюдается дефицит селена, поэтому сало может частично восполнить этот пробел.

Легче усваивается, чем мясо

Интересно, что сало лучше усваивается, чем жареное мясо или колбасы. Оно не перегружает желудок, особенно если употреблять его в сыром или запеченном виде.

Как есть сало правильно?

Лучше всего потреблять не более 30 граммов в день, сочетая с хлебом с отрубями, чесноком, квашеными овощами. Избегайте жареного сала со шкварками, потому что оно теряет часть полезных свойств.

Сало - это не только калорийная закуска, но и ценный продукт с лечебным потенциалом. И хотя оно не заменит овощи или фрукты, в умеренном количестве оно принесет больше пользы, чем вреда.