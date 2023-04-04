Лукашенко завтра полетит к Путину: обсудят "широкий спектр белорусско-российских отношений"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 5-6 апреля снова посетит Москву и встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу белорусского диктатора.

Кроме того, 5 апреля Лукашенко и Путин проведут отдельную двустороннюю встречу. На ней два диктатора обсудят: "широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей, международную обстановку и принятые меры по обеспечению безопасности".

Как сообщается, в Москве 6 апреля Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, участники которого рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Россию для встречи с диктатором Владимиром Путиным 6 апреля, после того как посетил Китай и Иран.

Также ранее мы писали, что Путин решил разместить ядерное оружие на территории Беларуси. При этом подчеркнул, что об этом его якобы попросил Лукашенко.

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