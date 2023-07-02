Есть продвижение на Бахмутском направлении, ВСУ давят на флангах, - Череватый

Украинские военные за последнее время продвинулись на Бахмутском направлении. Продолжается боевая работа на флангах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"У нас есть продвижение на Бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага. После детального анализа и верификации мы предоставим детальные данные по территории, которую удалось освободить", - сказал он.

За сутки на Бахмутском направлении произошло 23 боевых столкновений. По словам Череватого, оккупанты оказывают безумное сопротивление, но украинские военные за сутки ликвидировали 116 захватчиков, еще 119 ранили. Также уничтожены десятки единиц техники врага.

Спикер также отметил, что оккупанты за сутки 10 раз пытались штурмовать позиции ВСУ на Лимано-Купянском направлении.

"На Лимано-Купянском направлении, в частности в районе Невского и Дибровы, применяют тактику более-менее общепринятую, то есть проводят разведку и наносят артиллерийские удары, нет уже вагнеровских "мясных штурмов". Группами до взвода пытаются атаковать наши позиции" , - объяснил Череватый.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки произошло 46 боевых столкновений. Оккупанты сосредотачиваются на штурмах на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Тем временем украинские военные наступают на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Защитники имеют определенные успехи.

Аналитики ISW предполагают, что россияне могут стягивать под Бахмут силы из других направлений из-за наступления украинских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.