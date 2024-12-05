Россия рассматривает сценарий войны как базовый, позиция Украины не изменилась, - Коваленко

Сейчас все действия России свидетельствуют о том, что она рассматривает сценарий продолжения войны как базовый. Позиция Украины остается неизменной - мир через силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Пока все действия россиян свидетельствуют о том, что они рассматривают сценарий продолжения войны как базовый. У россиян сейчас снижаются темпы привлечения контрактников даже несмотря на большие выплаты. Казалось бы, если бы Россия хотела войну завершать, ничего бы с этим не делала. Но наоборот", - заявил Коваленко.

По словам главы ЦПД, сейчас Россия ограничивает бронирование от мобилизации силовикам, а также работникам сотрудникам военно-промышленного комплекса (ВПК), что создает поле для потенциального проведения волны призыва.

Соответствующее решение не является популярным даже для России, впрочем, нежелание диктатора Владимира Путина проиграть войну, а также недавний рекордный бюджет на оборону и пропаганду, создают впечатление, что Кремль желает сыграть дипломатично в "паузу" для восстановления сил.

"На этом фоне позиция Украины очень четкая - мир через силу. А жесткое заявление спецпредставителя Соединенных Штатов Америки Кита Келлога в направлении Москвы также демонстрирует, что трюк Кремля не пройдет со Штатами", - добавил он.

Возможные переговоры между Россией и Украиной

47-й президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении инициировать переговорный процесс между Украиной и Российской Федерацией (РФ), если вернется на пост президента. Однако украинский президент Владимир Зеленский предостерегает, что поспешное завершение войны может создать серьезные угрозы для Украины.

Недавно СМИ обнародовали очередную версию так называемого "мирного плана" Трампа, который предусматривает европейские войска в буферной зоне между Украиной и Россией.