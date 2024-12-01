Путин утвердил бюджет РФ на 2025 год с рекордной суммой на войну

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о бюджете России на 2025 год. На войну РФ направит рекордную сумму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associted Press.

Около 32,5% бюджета РФ было выделено на оборону, что составляет 13,5 трлн рублей (более 145 млрд долларов). Это больше по сравнению с 2024 годом, когда на оборону Россия выделила 28,3% бюджета.

Как отмечали российские государственные СМИ, правительство РФ заложило доходы российского бюджета более чем на 40 трлн рублей.

Бюджет Украины

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский подписал бюджет на 2025 год. В целом расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн гривен. Доходы - 2,05 трлн гривен.

На оборону и оружие в бюджете Украины было выделено 2,23 трлн гривен. 420,9 млрд гривен направили на социальную защиту, 217 млрд - на здравоохранение, 199 млрд - на образование.

Следует добавить, что в Украине с 1 декабря выросли налоги. РБК-Украина объясняло, кто и сколько должен платить, и что изменится с нового года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.