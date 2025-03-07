Сколько Россия производит "шахедов" и других дальнобойных БпЛА: актуальные данные

Российской Федерации (РФ) удалось перенять у Ирана технологии производства дронов типа Shahed, масштабировать его, а также дифференцировать. Сегодня линейка воздушных средств поражения шире, чем в прошлом году.

Во время обстрелов Украины российские террористы, кроме "классических "Шахедов" ("Герань-2"), запускают также и похожую версию "Гарпия-А1", а иногда и упрощенную модификацию "Герань-1". Также дополнительно атакуют дроны-"болванки" без боезаряда, а также "Гербер", который способен нести небольшой боевой заряд.

Сколько Россия производит "Шахедов"

Согласно данным РБК-Украина, Россия сегодня способна ежемесячно изготавливать:

около 900 "Шахедов"/"Герань-2";

не менее тысячи "Пародий";

более двух тысяч "Гарпий" и "Герберов" (20% на 80%).

Соответствующие объемы производства объясняют, каким образом России удается поддерживать регулярные массированные атаки БпЛА. С сентября 2024-го страна-террорист ежемесячно запускает по областям Украины не менее 1,3 тысячи дронов, а в отдельных участках фронта - более двух тысяч.

Участки запуска "Шахедов"

Сегодня враг способен запускать дроны с семи локаций:

с полигонов Чауда во временно оккупированном Крыму и Навля в Брянской области;

с аэродромов "Халино" в Курской области, "Орел-Южный", "Шаталово" в Смоленской области, "Миллерово" в Ростовской области и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

По информации РБК-Украина, Россия планирует до середины 2025-го открыть еще дополнительных пять площадок, чтобы выйти на "пропускную способность" в 500 БпЛА за одну атаку.