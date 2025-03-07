ua en ru
Пт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Сколько Россия производит "шахедов" и других дальнобойных БпЛА: актуальные данные

Пятница 07 марта 2025 09:38
UA EN RU
Сколько Россия производит "шахедов" и других дальнобойных БпЛА: актуальные данные Иллюстративное фото: сколько Россия производит "шахедов" и других дальнобойных БпЛА (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Российской Федерации (РФ) удалось перенять у Ирана технологии производства дронов типа Shahed, масштабировать его, а также дифференцировать. Сегодня линейка воздушных средств поражения шире, чем в прошлом году.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сотни "шахедов" каждую ночь. Как Россия истощает ПВО и что будет из-за остановки помощи от США".

Во время обстрелов Украины российские террористы, кроме "классических "Шахедов" ("Герань-2"), запускают также и похожую версию "Гарпия-А1", а иногда и упрощенную модификацию "Герань-1". Также дополнительно атакуют дроны-"болванки" без боезаряда, а также "Гербер", который способен нести небольшой боевой заряд.

Сколько Россия производит "Шахедов"

Согласно данным РБК-Украина, Россия сегодня способна ежемесячно изготавливать:

  • около 900 "Шахедов"/"Герань-2";
  • не менее тысячи "Пародий";
  • более двух тысяч "Гарпий" и "Герберов" (20% на 80%).

Соответствующие объемы производства объясняют, каким образом России удается поддерживать регулярные массированные атаки БпЛА. С сентября 2024-го страна-террорист ежемесячно запускает по областям Украины не менее 1,3 тысячи дронов, а в отдельных участках фронта - более двух тысяч.

Участки запуска "Шахедов"

Сегодня враг способен запускать дроны с семи локаций:

  • с полигонов Чауда во временно оккупированном Крыму и Навля в Брянской области;
  • с аэродромов "Халино" в Курской области, "Орел-Южный", "Шаталово" в Смоленской области, "Миллерово" в Ростовской области и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

По информации РБК-Украина, Россия планирует до середины 2025-го открыть еще дополнительных пять площадок, чтобы выйти на "пропускную способность" в 500 БпЛА за одну атаку.

Массированные обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно прибегает к массированным обстрелам. В том же числе враг каждую ночь запускает дроны, что создает серьезную угрозу для гражданских. Во время атак террористы используют ракеты, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы).

Сегодняшняя ночь, 7 марта, не стала исключением. Подробнее о последнем массированном обстреле - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
"Прилеты" в Тернополе, Харькове. Под ударом энергетика: что известно о последствиях атаки
"Прилеты" в Тернополе, Харькове. Под ударом энергетика: что известно о последствиях атаки
DAILY
Юрий Федоренко, полк "Ахиллес": Войско выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Юрий Федоренко, полк "Ахиллес": Войско выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ