Трамп и Путин готовятся к разговору по Украине: когда состоится и какие ожидания

Американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин планируют телефонный разговор на вторник, 18 марта. Во время которого, как ожидается, они обсудят предложения США по установлению временного перемирия в Украине.

Подробнее о предстоящем разговоре Трампа и Путина, о чем они будут говорить и о прошлых контактах сторон - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Когда созвонятся Трамп и Путин и о чем будут говорить

Во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One Трамп анонсировал, что 18 марта проведет телефонный разговор с Путиным. Глава Белого дома выразил надежду, что вместе с Путиным они "смогут сделать некоторые заявления" касательно предложения США по установлению перемирия в Украине.

"Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Возможно, удастся, возможно, нет, но, по моему мнению, у нас есть очень хороший шанс. За выходные было сделано много работы (Трамп провел выходные во Флориде, где имеет резиденцию - ред.)", - цитирует президента США Associated Press.

По словам Трампа, он будет говорить с российским диктатором о "разделе определенных активов" - в частности, "территорий и электростанций".

Так, на вопрос о том, какие уступки рассматриваются на переговорах о прекращении огня, Трамп сказал: "Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях".

CNN тем временем также пишет, что в дальнейших переговорах речь пойдет о "территории" и "энергетических заводах". Со своей стороны агентство Reuters указывает, что на запланированных переговорах Трампа и Путина, вероятно, будет поднят вопрос и о контроле над захваченной российскими войсками Запорожской АЭС.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил российским пропагандистским СМИ, что разговор Путина и Трампа действительно запланирован на этот вторник.

"Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", - заявил Песков и добавил, что детали предстоящего разговора Кремль не будет раскрывать.



Что известно о предыдущих контактах Трампа и Путина

Таким образом, это будет их второй официальный разговор во время второго президентского срока Трампа. Последний раз они говорили в феврале. Тогда президент США сначала провел переговоры с российским диктатором, а после позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Так, 12 февраля в своей соцсети Truth Social Трамп, что "имел длительный и очень продуктивный разговор" с главой Кремля.

"Мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, которые происходят в российско-украинской войне... Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, чтобы наши соответствующие команды немедленно начали переговоры", - указал Трамп.

Тогда же президент США назвал и состав своей команды, которая будет вести переговоры о заключении мирного соглашения между Украиной и Россией. Ее представители уже провели переговоры как с Киевом, так и Москвой.

Всего по времени последний разговор Путина и Трампа длился почти полтора часа, сообщали в Кремле. Согласно российским заявлениям, стороны "обсудили ближневосточное урегулирование и двусторонние отношения РФ и США". По словам Пескова, Путин пригласил Трампа в Москву.

Отметим, что перед этим, президент США заявлял, что якобы разговаривал с Путиным по телефону 7 февраля. Однако тогда в Кремле этот разговор не подтвердили, а наоборот Песков это отрицал. Впрочем, впоследствии стало известно, что в Москву прилетал спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, чтобы забрать на родину осужденного в РФ гражданина США Марка Фогеля, которого обменяли на россиянина Александра Винника.

Напомним, что именно Уиткофф был с визитом в Москве и 13 марта, но уже с целью обсудить временное перемирие. Речь идет о предложенном США 30-дневном перемирии, на которое согласилась Украина во время переговоров в саудовской Джидде с американской делегацией. Однако при условии, что Москва пойдет на зеркальный шаг.

Свой визит в Кремль по инициативе касательно тишины в российско-украинской войне Уиткофф оценил положительно, добавив, что видит определенный прогресс в переговорах с Россией и Украиной.