Сколько раз РФ обстреляла Херсон с момента деоккупации: ответ горсовета
Российские военные нанесли 1739 ударов по Херсону с момента деоккупации города, которая произошла во время контрнаступления ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонского городского совета.
"В общей сложности с 20 ноября 2022 года зафиксировано 1739 прилетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за все время атак от российских ударов погибли 74 человека.
"Из них 1 ребенок, а пострадало – 207 (из них 5 детей)", - добавили в горсовете.
Напомним, что войска РФ за минувшие сутки 54 раза обстреляли территорию Херсонской области. В результате вражеских атак повреждены жилые дома.
Добавим, что в результате ударов по городу 29 января около 10 человек, получивших ранения разной степени тяжести.
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