ua ru
Ср, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько раз РФ обстреляла Херсон с момента деоккупации: ответ горсовета

Новина українською →
Херсон, Среда 01 февраля 2023 00:05
Сколько раз РФ обстреляла Херсон с момента деоккупации: ответ горсовета Фото: Херсон (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные нанесли 1739 ударов по Херсону с момента деоккупации города, которая произошла во время контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонского городского совета.

"В общей сложности с 20 ноября 2022 года зафиксировано 1739 прилетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время атак от российских ударов погибли 74 человека.

Сколько раз РФ обстреляла Херсон с момента деоккупации: ответ горсовета

"Из них 1 ребенок, а пострадало – 207 (из них 5 детей)", - добавили в горсовете.

Напомним, что войска РФ за минувшие сутки 54 раза обстреляли территорию Херсонской области. В результате вражеских атак повреждены жилые дома.

Добавим, что в результате ударов по городу 29 января около 10 человек, получивших ранения разной степени тяжести.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Херсонская область Война в Украине
NEWS
Сунак о войне в Украине: затянувшийся тупик пойдет на пользу РФ
Сунак о войне в Украине: затянувшийся тупик пойдет на пользу РФ
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира