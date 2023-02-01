Скільки разів РФ обстріляла Херсон з моменту деокупації: відповідь міськради
Російські військові завдали 1739 ударів по Херсону від моменту деокупації міста, яка відбулась під час контрнаступу ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської міської ради.
"Загалом з 20 листопада 2022 року зафіксовано 1739 прильотів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за весь час атак від російських ударів загинуло 74 особи.
"З них 1 дитина, а постраждало - 207 (з них 5 дітей)", - додали у міськраді.
Нагадаємо, що війська РФ за минулу добу 54 рази обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок ворожих атак пошкоджені житлові будинки.
Додамо, що внаслідок ударів по місту 29 січня близько 10 осіб, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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