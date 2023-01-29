Россияне массированно обстреливают Херсон из артиллерии
Сегодня, 29 января, российская армия массированно обстреливает Херсон. Уже известно о многих раненых и погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Херсон – под массированным ударом российской артиллерии. Враг бежит по жилым кварталам города. На данный момент известно о многих пострадавших: раненых и погибших", - заявили в областной военной администрации.
Жителей призвали пройти к ближайшему укрытию или остаться дома, пользуясь правилом двух стен, однако подчеркнули, что ни в коем случае нельзя оставаться на улице.
"Подробнее информация о последствиях обстрелов впоследствии", - добавили в администрации.
Напомним, до этого в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что россияне обстреляли херсонскую областную клиническую больницу, в результате чего была ранена медицинская сестра.
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