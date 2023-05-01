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Россияне изменили тактику ракетных ударов по Украине: Подоляк назвал возможные цели

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Киев, Понедельник 01 мая 2023 22:53
Россияне изменили тактику ракетных ударов по Украине: Подоляк назвал возможные цели Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты изменили тактику применения ракет против Украины. Сейчас они прицельно бьют по гражданским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Абсолютно очевидно, что определенное изменение тактики есть. В этом нет сомнений, потому что они наносят прямые удары именно по гражданским, по многоквартирным зданиям или по местам, где есть много жилья гражданского населения", - рассказал Подоляк.

По его словам, при помощи такой тактики враг хочет спровоцировать в стране определенные реакции, например, ускорить контрнаступление, чтобы Украина не занималась подготовкой, а пошла разъяренной в атаку.

Подоляк добавил, что враг также может пытаться повлиять на жителей стран Запада, которые под впечатлением от убийств мирных украинцев могут начать требовать срочных переговоров.

"Третья причина - они прощупывают, можно ли атаковать не только по тем траекториям, по которым они атаковали зимой и осенью, можно ли атаковать в обход наших систем ПВО гражданское население. И они смотрят, полностью ли мы закрыли небо, или нет", - добавил Подоляк.

При этом среди возможных причин - попытка россиян понять, будет ли у них опция сломать украинцев при помощи атак на гражданское население в случае провала на линии фронта, добавил советник руководителя ОП.

Напомним, сегодня, 1 мая, российские оккупанты пытались атаковать Украину при помощи 18 ракет. 15 из них сбили. Враг попал по Павлограду и Павлоградскому району.

Также мы писали, что во время массированного удара 28 апреля россияне попали по многоэтажке в Умани. В результате атаки погибли мирные жители.

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