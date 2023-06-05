Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет

За май Россия выпустила по Украине около двухсот ракет. В последние недели больше всего достается столице. Как агрессор изменил "схему" обстрелов, какие преследует цели и сколько у него остается ракет - ниже в материале РБК-Украина.

Россия с 28 апреля начала новую воздушную кампанию, нанося массированные удары по столице и тыловым областям Украины. Почти каждые сутки агрессор выпускает либо рой иранских "шахедов", либо крылатые и баллистические ракеты, либо то и другое одновременно. После осенне-зимних атак россияне сменили тактику обстрелов и их цели.

Несмотря на то, что тогда враг отстреливал по 50-100 ракет, после чего, казалось бы, арсенал Москвы сильно "похудел", за два месяца паузы им удалось пополнить запасы. Май стал вторым по количеству выпущенных врагом ракет, если брать статистику с осени прошлого года. Больше было только в декабре. Темп и интенсивность, взятые Россией, заставляют усомниться в том, что у нее действительно все так плохо с остатками и производством ракет.

Воздушные кампании России

Больше всего ракет Россия растратила в первые месяцы войны. Враг обстреливал военные и гражданские объекты, железнодорожные узлы и топливную инфраструктуру. Вряд ли Москве удалось добиться желаемого эффекта. Зато уже тогда запасы ракет у россиян сильно "поредели". По состоянию на конец апреля у агрессора оставалось ориентировочно 20-30% баллистических "Искандер-М" от довоенных показателей – именно эти ракеты сначала применялись врагом чаще всего, а также 70% от запасов "Калибров".

Вторую ракетную кампанию Москва начала с октября, сделав ставку на уничтожение нашей энергетической инфраструктуры. С июля продвижение врага на фронте затормозилось. А в сентябре в считанные дни агрессор начал стремительно терять уже захваченные территории, за которые сражался несколько месяцев.

Кремль тогда попытался спасти свое положение двумя путями. Первый – провести мобилизацию, насытив фронт, пусть даже необученными, людьми, чтобы удержать то, что есть. А между тем – заставить украинцев принять условия Москвы, постепенно создавая нам невыносимые условия без света, воды и тепла.

Схематически российские обстрелы в осенне-зимний период выглядели так: сначала раз в неделю, а потом раз – в две противник собирал 50-100 ракет, которые направлял на энергообъекты. Атаки происходили в большинстве своем в будни и именно в разгар дня, когда шла пиковая нагрузка на энергосистему, для того, чтобы нанести как можно больше вреда.

Основу залпа составляли "Калибры" и Х-101/Х-555. Когда российские запасы начали истощаться, их разбавляли старыми советскими Х-22. Они совершенно неточные и имеют ограниченную дальность – в 600 километров. Параллельно с осени в арсенале врага появились иранские ударные дроны "шахеды", которые чаще всего запускали по электроподстанциям и, как правило, в темное время суток, чтобы усложнить их фиксацию и поражение.

Последствия атаки "шахедов" в октябре прошлого года в Киеве (фото: GettyImages)

До конца ноября россияне более или менее успешно двигались к своей цели – свет в украинских домах бывал все реже, стране прочили блекаут. Однако после того, как наши энергетики разгадали технический замысел Москвы и разработали шаги, как его предотвратить, планы Кремля были похоронены. Бесспорно, что украинская энергосистема получила очень значительные повреждения. Но показательно, что после пяти месяцев системных обстрелов и восьми сотен израсходованных ракет на конец февраля почти у всех украинцев круглосуточно был свет.

Отправной точкой нынешней воздушной кампании можно считать 27-28 апреля. С тех пор россияне возобновили ракетные удары, комбинируя их с "налетами" дронов. В отличие от осенне-зимней кампании теперь за одну атаку россияне, как правило, выпускают менее 50 ракет – от нескольких до нескольких десятков. Правда, делают это чаще – либо ежесуточно, либо раз в несколько суток, и обычно именно ночью.

В общей сложности с 28 апреля по 4 июня агрессор атаковал Украину примерно 256 ракетами (без учета зенитных ракет к комплексам С-300) и 444 "шахедами". Из них за май было выпущено 198 и 416 единиц соответственно. Характерно, что противник уже второй раз начинает массированные ракетные атаки, когда ему нечего показать непосредственно на поле боя. Так было осенью и так, похоже, произошло теперь – после провала "великого" российского наступления.

Новая тактика и цели

Этими ударами Россия ставит перед собой сразу несколько задач. Сейчас агрессор хочет сорвать предстоящую наступательную операцию Украины, пытаясь уничтожить наше скопление техники, войск и боеприпасов. То есть значительная часть ударов действительно нацелена именно на военные объекты, в том числе и на западные системы ПВО.

Чаще всего россияне сейчас запускают ракеты Х-101, в меньшем количестве – "Калибры". Учитывая, что с зимы наша система ПВО усилилась средствами, способными бороться с крылатыми ракетами, Кремль начал активнее применять баллистическое оружие. Вероятно, надеясь, что оно гарантированно поразит цель. Только за май россияне запустили 7 "Кинжалов", которые называют аэробалистическими, и около 20 его прототипов – ракет "Искандер-М". В Москве, похоже, нет покоя с тех пор, как узнали, что на вооружении нашей армии появился комплекс ПВО Patriot, который может сбивать баллистику. И по крайней мере дважды россияне безуспешно пытались его "подстрелить" и уничтожить.

Вторая цель – нанося удары по Киеву и относительно тыловым регионам, Москва пытается заставить нас оттягивать ПВО от фронта – чтобы там свободнее себя чувствовала их авиация.

Третья задача – скорее морально-психологическая, и она, очевидно, в первую очередь касается жителей столицы. Цель постоянных ночных обстрелов состоит не только в том, чтобы усложнить противодействие им, но и подавить сопротивление людей.

Кремль рассчитывает, что после энной недоспанной ночи со взрывами украинцы станут более уступчивыми к переговорам. Однако после 15 месяцев войны и осенне-зимней кампании враг так и не осознал, что таким образом он получает обратный эффект.

Из этой схемы выбивается атака, которую россияне устроили днем 29 мая. С севера – вероятно, из Брянской области РФ – агрессор обстрелял Киев баллистическими и крылатыми ракетами "Искандер". Как впоследствии писали в пропагандистских пабликах, целями этих атак были так называемые "центры принятия решений", поэтому для атаки было выбрано именно рабочее время дня. А короткое подростное время – менее 10 минут – должно было сократить возможности для реагирования. На прошлой неделе агрессор повторил обстрел столицы "Искандерами" с этого же направления.

Обломки ракет упали в одном из районов Киева после атаки "Искандерами" 29 мая (фото: GettyImages)

Собственных запасов и темпов российского производства ракет точно недостаточно, чтобы поддерживать майскую интенсивность обстрелов достаточно долго. Однако, к сожалению, их достаточно, чтобы продолжать такие атаки еще какое-то время.

Согласно данным, предоставленным информированными источниками РБК-Украина в военных кругах, по состоянию на 3 июня у россиян оставалось в запасах:

– 150 ракет "Калибр";

– примерно 90 единиц Х-101/Х-555;

– примерно 140 баллистических "Искандер-М";

– 45 крылатых ракет "Искандер-К";

– около 80 единиц "Кинжал";

– ориентировочно 180 ракет Х-22.

По последним подсчетам, которые приводили в ГУР, сейчас россияне в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 - 35 единиц, "Кинжалов" - две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 до "Искандер-М" - п' ять единиц. То есть сейчас Москва выстреливает явно больше ракет, чем производит.

Что касается запасов "шахедов", то по состоянию на 4 июня агрессор уже выпустил 1377 иранских ударных БПЛА из 1750, предусмотренных контрактом.

Опыт мая показывает, что Россия прибегает к новым приемам и комбинирует разные средства, чтобы прорвать защиту украинской ПВО. И иногда им это удается. К тому же даже при успешном сбитии всех ракет, их обломки, падающие с неба, также представляют угрозу. Следует готовиться к тому, что такие же систематические обстрелы могут продолжаться еще по крайней мере до активизации нашего наступления.