Сколько поляков поддерживают прием украинских беженцев: новый опрос

Согласно новому опросу польского центра по изучению общественного мнения CBOS, в марте 2024 года уровень поддержки приема беженцев из Украины в польском обществе снизился всего на 1% по сравнению с ноябрем 2023 года. Всего за прием беженцев сейчас высказываются 61% опрошенных, против – 31%.

На вопрос, должна ли Польша принимать беженцев из зон конфликта, респонденты дали следующие ответы:

"однозначно да" – 17%;

"наверное, да" – 44%;

"скорее нет" – 19%;

"однозначно нет" – 12%;

"сложно сказать" – 8%.

В марте 2022 года 94% поляков поддерживали прием беженцев из Украины.

В то же время опрос в марте 2024 показал, что 83% поляков считают, что война в Украине представляет прямую угрозу безопасности Польши. В ноябре прошлого года такое мнение высказывали 74% опрошенных. 57% поляков озабочены возможностью военного нападения России на страны НАТО в ближайшие 3-8 лет. 32% опрошенных считают такой сценарий маловероятным.