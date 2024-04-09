UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки поляків підтримують прийом українських біженців: нове опитування

Фото: Українці на кордоні Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Рівень підтримки українських біженців у Польщі залишається високим через два роки війни. Лише третина поляків налаштовані проти прийому втікачів від війни.

Які змінилися настрої жителів Польщі щодо українських біженців, РБК-Україна розповідає з посиланням на pap.pl.

Згідно з новим опитуванням польського центру з вивчення громадської думки CBOS, у березні 2024 року рівень підтримки прийому біженців із України у польському суспільстві знизився лише на 1% порівняно із листопадом 2023 року. Загалом за прийом біженців зараз висловлюються 61% опитаних, проти – 31%.

На запитання, чи повинна Польща приймати біженців із зон конфлікту, респонденти дали такі відповіді:

  • "однозначно так" – 17%;
  • "мабуть, так" – 44%;
  • "скоріше ні" – 19%;
  • "однозначно ні" – 12%;
  • "важко сказати"– 8%.

У березня 2022 року 94% поляків підтримували прийом біженців із України.

Водночас опитування у березня 2024 року показало, що 83% поляків  вважають, що війна в Україну становить пряму загрозу безпеці Польщі. У листопаді минулого року таку думку висловлювали 74% опитаних. 57% поляків стурбовані можливістю військового нападу Росії на країни НАТО в найближчі 3-8 років. Натомість 32% опитаних вважають такий сценарій малоймовірним.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі пропонують надавати усім біженцям новий статус. Трирічний дозвіл на проживання не залежатиме від наявності роботи.

Також ми повідомляли, що у Польщі готуються скасувати виплати за розміщення українців. Програма "40+" завершиться через три місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаВторгнення Росії до України