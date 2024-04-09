Скільки поляків підтримують прийом українських біженців: нове опитування

Згідно з новим опитуванням польського центру з вивчення громадської думки CBOS, у березні 2024 року рівень підтримки прийому біженців із України у польському суспільстві знизився лише на 1% порівняно із листопадом 2023 року. Загалом за прийом біженців зараз висловлюються 61% опитаних, проти – 31%.

На запитання, чи повинна Польща приймати біженців із зон конфлікту, респонденти дали такі відповіді:

"однозначно так" – 17%;

"мабуть, так" – 44%;

"скоріше ні" – 19%;

"однозначно ні" – 12%;

"важко сказати"– 8%.

У березня 2022 року 94% поляків підтримували прийом біженців із України.

Водночас опитування у березня 2024 року показало, що 83% поляків вважають, що війна в Україну становить пряму загрозу безпеці Польщі. У листопаді минулого року таку думку висловлювали 74% опитаних. 57% поляків стурбовані можливістю військового нападу Росії на країни НАТО в найближчі 3-8 років. Натомість 32% опитаних вважають такий сценарій малоймовірним.