Экономика

Сколько партнеры потратили на оружие для Украины в рамках PURL - у Зеленского ответили

Фото: заместитель Офиса президента Игорь Жовква (president.gov.ua )
Автор: Маловичко Юлия

Взносы партнеров для покрытия первоочередных потребностей украинской обороны в рамках PURL достигли почти трех миллиардов долларов, что позволило сформировать пять пакетов американского вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

О PURL и дальнейших шагах по привлечению новых взносов от стран-членов говорили заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква и представитель Международного секретариата НАТО Ариэлла Вие.

Известно, что на сегодня взносы партнеров в рамках PURL достигли 2,82 млрд долларов.

Стороны также согласовали дальнейшие шаги для привлечения взносов от партнеров Альянса, которые пока не присоединились к PURL. Отдельное внимание уделили механизмам обеспечения финансирования на следующий год.

Жовква подчеркнул, что Украине важно не только получать помощь, но и развивать собственное производство оружия:

"Мы имеем необходимые возможности для производства широкого спектра вооружения, и это не только дроны. Но нам не хватает достаточного финансирования", - заявил он.

Инициатива PURL была запущена в августе этого года по договоренностям президента Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте.

К программе уже присоединились 16 стран: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Словения, Португалия и Испания.

Помощь партнеров

Напомним, на днях Латвия передала Украине более двух десятков БТР Patria, впрочем, кроме этого Рига сделала вклад 2,2 млн евро в инициативу PURL, а также профинансировала Коалицию укрытий.

Глава Минобороны Денис Шмыгаль заявил в начале ноября, что Норвегия в 2026 году выделит 7 миллиардов долларов на украинскую оборону. Также Осло развернет вместе с Украиной совместное оборонное производство на нашей территории.

РБК-Украина сообщало, что страны НАТО в следующем году планируют выделить Украине около 60 млрд долларов. Также известно, что Альянс планирует сотрудничать с украинской оборонной промышленностью, используя ее знания и опыт.

НАТОФинансыОружие из США