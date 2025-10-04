ua en ru
Учителя в Украине получают вдвое меньше средней зарплаты: что изменится в 2026 году

Суббота 04 октября 2025 06:40
UA EN RU
Учителя в Украине получают вдвое меньше средней зарплаты: что изменится в 2026 году Фото: Учительница проводит урок в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В сентябре 2025 года медианная зарплата учителей в Украине выросла до 12 500 гривен, что на 8,7% больше, чем в прошлом году. Несмотря на это, профессия остается одной из самых низкооплачиваемых в стране.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.

Сколько зарабатывают учителя и воспитатели

По данным платформы, зарплаты педагогов в Украине значительно ниже средних по стране. Например, в июле 2025 года средняя зарплата составляла 26 499 гривен, что более чем вдвое превышает доход учителей.

Учителя: 12 500 гривен (+8,7% к 2024 году), количество откликов на вакансии выросло на 44%, объявлений - без изменений.

Воспитатели детсадов: 14 500 гривен (+11,5%), отклики +12%, объявления +20%.

Репетиторы: 400 гривен/час (+33%), отзывы +78%, объявления +23%.

Для сравнения: в Польше зарплата учителя колеблется от 5 000 до 7 300 злотых (57 000-83 000 гривен).

Почему это проблема

По словам руководительницы направления OLX Работа Марии Абдуллиной, ситуация с зарплатами педагогов остается критической.

"Низкий уровень оплаты труда создает риск оттока кадров и падения качества образования. Это особенно опасно в условиях войны, когда учителя поддерживают детей и играют ключевую роль в укреплении национальной идентичности", - отметила она.

Что планирует государство

Министерство образования готовит механизм повышения зарплат. В проекте госбюджета-2026 заложено 53 млрд гривен на поэтапный рост:

  • с 1 января 2026 года - +30%;
  • с 1 сентября 2026 года - еще +20%.

Впрочем, как подчеркивают эксперты, даже эти шаги не снимают проблему комплексно, ведь рынок труда демонстрирует устойчивую тенденцию низкой оплаты труда педагогов, несмотря на высокий спрос.

Ранее РБК-Украина сравнило зарплаты учителей в Украине и других странах. В Украине средняя зарплата педагога с надбавками составляет 10-14 тыс. грн, в Польше - 38-67 тыс. грн, в Германии - 100-170 тыс. грн, во Франции - 75-125 тыс. грн, в Швеции - около 115 тыс. грн, в Японии - 47-75 тыс. грн. Самые высокие зарплаты в мире получают в Люксембурге и Швейцарии, самые низкие - в Украине, Молдове и Грузии. Уровень оплаты в Украине зависит от стажа, категории, надбавок, географии и типа школы.

Также мы писали, что в Украине растет спрос на репетиторские услуги. Больше всего ищут преподавателей английского языка, математики и украинского, но рекордный рост показал немецкий - спрос вырос в четыре раза после 2022 года. Это связано с миграцией украинцев в Германию и необходимостью адаптации. Цены на занятия колеблются от 250 до 350 гривен/час.

