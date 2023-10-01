Сколько оккупантов Россия согнала в Бахмут: ответ ВСУ

"Что касается Бахмута, противник сосредоточил там значительные свои силы, это более 10 тысяч человек личного состава. И сейчас там идут тяжелые бои", - сказал он.

По словам спикера, говорить о том, что россияне собираются выходить из Бахмута, пока не приходится. Он также подчеркнул, что украинские войска пока не собираются штурмовать город, поскольку это приведет к большим потерям.

"Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы продвинуться вперед, боевые порядки и закрепиться там и нанести огневого поражения противнику", - подчеркнул Евлаш.

Что известно о Бахмуте

Как отмечают украинские военные, Бахмут остается для россиян важной точкой, поскольку его захват подавали как одну из главных "побед" в войне против Украины.

При этом в последнее время украинские защитники усилили атаки вблизи Бахмута. В частности, на южном фланге. Там были освобождены населенные пункты Андреевка и Клещиевка. Также ВСУ взяли трассу Бахмут-Горловка под огневой контроль. Она находится в 3 км от линии столкновения. Туда уже достают минометы и противотанковые расчеты.

Спикер Восточного направления Илья Елаш отмечал, что для россиян очень важен северный фланг. Его потеря может привести к полуокружению Бахмута.