Скільки окупантів Росія зігнала у Бахмут: відповідь ЗСУ

"Щодо Бахмуту, то противник зосередив там значні свої сили, це понад 10 тисяч осіб особового складу. І зараз там ідуть важкі бої", - сказав він.

За словами речника, говорити про те, що росіяни збирають виходити з Бахмута, поки не доводиться. Він також наголосив, що українські війська поки не збираються штурмувати місто, оскільки це призведе до великих втрат.

"Зараз вживаються всі необхідні заходи, аби просунутися вперед, бойові порядки, та закріпитися там і нанести вогневого ураження противнику", - наголосив Євлаш.

Що відомо про Бахмут

Як зазначають українські військові, Бахмут залишається для росіян важливою точкою, оскільки його захоплення подавали як одну з головних "перемог" у війні проти України.

При цьому останнім часом українські захисники посилили атаки поблизу Бахмута. Зокрема, на південному фланзі. Там було звільнено населені пункти Андріївка та Кліщіївка. Також ЗСУ взяли трасу Бахмут - Горлівка під вогневий контроль. Вона знаходиться за 3 км від лінії зіткнення Туди вже дістають міномети і протитанкові розрахунки.

Речник Східного напрямку Ілля Єлаш наголошував, що для росіян дуже важливий північний фланг. Його втрата може призвести до напівоточення Бахмута.