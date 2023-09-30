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Полуокружение россиян в Бахмуте возможно? В ВСУ назвали условие

Бахмут, Суббота 30 сентября 2023 16:08
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Полуокружение россиян в Бахмуте возможно? В ВСУ назвали условие Фото: ВСУ объяснили, могут ли полуокружить россиян в Бахмуте (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные могут полуокружить россиян в Бахмуте. Для этого нужно, чтобы оккупанты потеряли северный фланг близи Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

“Враг понимает всю необходимость северного фланга близи Бахмута, поскольку его потеря может привести к полуокружению уже реального, а не только огневого. Дальше это может приводить к разным последствиям, конечно, противнику будет труднее обороняться, когда со всех сторон будут наши силы", - сказал Евлаш.

По его словам, оккупанты на северном фланге Бахмутского направления используют тактику динамической защиты, а также пытаются атаковать. При этом, как отметил спикер, у россиян есть проблемы с логистикой, потому что ВСУ обстреливают трассу Бахмут - Горловка.

"Это усложняет ему использование этой артерии, враг пытается использовать другие логистические маршруты, в частности, ведущие с временно оккупированной территории", - добавил спикер.

Трасса Бахмут - Горловка

Напомним, после освобождения Андреевки и Клещиевки в Донецкой области ВСУ взяли трассу Бахмут - Горловка под огневой контроль. Она находится в 3 км от линии столкновения. Туда уже достают минометы и противотанковые расчеты.

Но у оккупантов еще есть другие логистические маршруты, которыми поставляют оружие для группировки в Бахмуте. Поэтому ВСУ продолжают "резать" эти пути.

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