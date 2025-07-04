Сколько оккупантов ликвидировали украинские воины за полгода: Сырский назвал цифры

Потери россиян

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки, 3 июля, украинские защитники ликвидировали 1120 российских солдат.

При этом потери россиян с начала полномасштабной войны составляют 1,024 млн военных.

К слову, сегодня украинские защитники также ударили по командному пункту 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ. Потери врага уточняются.

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