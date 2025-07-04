Сколько оккупантов ликвидировали украинские воины за полгода: Сырский назвал цифры

Украинские защитники за первые шесть месяцев 2025 года смогли ликвидировать более 230 тысяч оккупантов. Речь о раненых и убитых врагах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Facebook.
"За первое полугодие 2025 года Силы обороны Украины уже обезвредили более 230 тысяч российских оккупантов", - написал генерал.
Сырский поблагодарил украинских защитников и защитниц за эффективную работу.
Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки, 3 июля, украинские защитники ликвидировали 1120 российских солдат.
При этом потери россиян с начала полномасштабной войны составляют 1,024 млн военных.
К слову, сегодня украинские защитники также ударили по командному пункту 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ. Потери врага уточняются.
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