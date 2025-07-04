Скільки окупантів ліквідували українські воїни за півроку: Сирський назвав цифри

Втрати росіян

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що за минулу добу, 3 липня, українські захисники ліквідували 1120 російських солдатів.

При цьому втрати росіян від початку повномасштабної війни становлять 1,024 млн військових.

До слова, сьогодні українські захисники також вдарили по командному пункту 8-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ. Втрати ворога уточнюються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.