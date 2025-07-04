UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Скільки окупантів ліквідували українські воїни за півроку: Сирський назвав цифри

Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники за перші шість місяців 2025 року змогли ліквідувати понад 230 тисяч окупантів. Ідеться про поранених і вбитих ворогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у Facebook.

"За перше півріччя 2025 року Сили оборони України вже знешкодили понад 230 тисяч російських окупантів", - написав генерал.

Він уточнив, що українські захисники за цей період також знищили 1 311 танків і 2 885 бойових броньованих машин окупантів.

Сирський подякував українським захисникам і захисницям за ефективну роботу.

Втрати росіян

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що за минулу добу, 3 липня, українські захисники ліквідували 1120 російських солдатів.

При цьому втрати росіян від початку повномасштабної війни становлять 1,024 млн військових.

До слова, сьогодні українські захисники також вдарили по командному пункту 8-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ. Втрати ворога уточнюються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні