Скільки окупантів ліквідували українські воїни за півроку: Сирський назвав цифри

Українські захисники за перші шість місяців 2025 року змогли ліквідувати понад 230 тисяч окупантів. Ідеться про поранених і вбитих ворогів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у Facebook.
"За перше півріччя 2025 року Сили оборони України вже знешкодили понад 230 тисяч російських окупантів", - написав генерал.
Сирський подякував українським захисникам і захисницям за ефективну роботу.
Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що за минулу добу, 3 липня, українські захисники ліквідували 1120 російських солдатів.
При цьому втрати росіян від початку повномасштабної війни становлять 1,024 млн військових.
До слова, сьогодні українські захисники також вдарили по командному пункту 8-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ. Втрати ворога уточнюються.
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