Сколько ограниченно пригодных признают непригодными после обследования: оценка Генштаба
Только десятую часть ограниченно пригодных признают непригодными после того, как они проходят повторное обследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления персонала Генштаба ВСУ Романа Горбача в ходе брифинга.
Он напомнил, что после того, как из законодательства убрали термин "ограниченно пригодный", все мужчины, которых признали таковыми, должны в течение девяти месяцев пройти повторное медобследование.
В результате обследований военнообязанных признают либо пригодными к службе, либо пригодными для службы в определенных местах, таких как тыловые подразделения, подразделения логистики или ТЦК, либо непригодными и уволенными со службы.
"Для понимания, из всех ограниченно пригодных где-то очень малая доля - это менее 10% - определяется непригодными сейчас при прохождении службы, и примерно 50 на 50 личный состав делится на абсолютно пригодных и пригодных в определенных воинских частях", - уточнил Горбач.
Ограниченно пригодных могут мобилизовать до 25 лет
Напомним, согласно украинскому законодательству, украинских мужчин до 25 лет не могут мобилизовать. Но есть ряд исключений.
В частности, мобилизации подлежат те мужчины до 25 лет, которые являлись ограниченно пригодными. Причина состоит в том, что они - военнообязанные.
К слову, ранее на Закарпатье случился скандал с мужчиной в возрасте до 25 лет. Он порезал себе руки в здании военкомата.
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