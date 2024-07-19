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Сколько ограниченно пригодных признают непригодными после обследования: оценка Генштаба

Пятница 19 июля 2024 20:26
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Сколько ограниченно пригодных признают непригодными после обследования: оценка Генштаба Фото: ограниченно пригодных в Украине отправляют на повторное обследование (zoda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Только десятую часть ограниченно пригодных признают непригодными после того, как они проходят повторное обследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления персонала Генштаба ВСУ Романа Горбача в ходе брифинга.

Он напомнил, что после того, как из законодательства убрали термин "ограниченно пригодный", все мужчины, которых признали таковыми, должны в течение девяти месяцев пройти повторное медобследование.

В результате обследований военнообязанных признают либо пригодными к службе, либо пригодными для службы в определенных местах, таких как тыловые подразделения, подразделения логистики или ТЦК, либо непригодными и уволенными со службы.

"Для понимания, из всех ограниченно пригодных где-то очень малая доля - это менее 10% - определяется непригодными сейчас при прохождении службы, и примерно 50 на 50 личный состав делится на абсолютно пригодных и пригодных в определенных воинских частях", - уточнил Горбач.

Ограниченно пригодных могут мобилизовать до 25 лет

Напомним, согласно украинскому законодательству, украинских мужчин до 25 лет не могут мобилизовать. Но есть ряд исключений.

В частности, мобилизации подлежат те мужчины до 25 лет, которые являлись ограниченно пригодными. Причина состоит в том, что они - военнообязанные.

К слову, ранее на Закарпатье случился скандал с мужчиной в возрасте до 25 лет. Он порезал себе руки в здании военкомата.

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