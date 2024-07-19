Скільки обмежено придатних визнають непридатними після обстеження: оцінка Генштабу

Лише десяту частину обмежено придатних визнають непридатними після того, як вони проходять повторне обстеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Романа Горбача під час брифінгу .

Він нагадав, що після того, як із законодавства прибрали термін "обмежено придатний", усі чоловіки, яких визнали такими, повинні протягом дев'яти місяців пройти повторне медобстеження.

В результаті обстежень військовозобов'язаних визнають або придатними до служби, або придатними для служби у певних місцях, таких як тилові підрозділи, підрозділи логістики або ТЦК, або непридатними та звільненими зі служби.

"Для розуміння, з усіх обмежено придатних десь дуже мала частка - це менше 10% - визначається непридатними зараз при проходженні служби, і приблизно 50 на 50 особовий склад ділиться на абсолютно придатних та придатних у певних військових частинах", - уточнив Горбач.