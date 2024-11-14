Сколько людей работает в ТЦК и есть ли там военные: что говорят в Минобороны

Сколько людей на самом деле работает в ТЦК

По словам Лазуткина, по состоянию на сегодня в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Украины работает 36 тысяч человек.

"Среди которых почти 7 тысяч - это гражданские", - уточнил спикер Минобороны.

Он добавил, что среди военных, которые работают в ТЦК, есть и ограниченно пригодные.

"Довольно много таких людей. Есть также около 3 тысяч женщин. Такая вот интересная информация. Поэтому не совсем те цифры, которые вы озвучили, соответствуют действительности", - подытожил спикер.

Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона (скриншот: youtube.com/@RadaTVchannel)