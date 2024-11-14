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Сколько людей работает в ТЦК и есть ли там военные: что говорят в Минобороны

В ТЦК Украины работает меньше 100 тысяч человек (фото: facebook.com/Звягельський-районний-ТЦК-та-СП)
Автор: Ирина Костенко

Информация о том, якобы по состоянию на сегодняшний день в ТЦК и СП Украины работает около 100 тысяч человек, не совсем соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире общеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".

Сколько людей на самом деле работает в ТЦК

По словам Лазуткина, по состоянию на сегодня в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Украины работает 36 тысяч человек.

"Среди которых почти 7 тысяч - это гражданские", - уточнил спикер Минобороны.

Он добавил, что среди военных, которые работают в ТЦК, есть и ограниченно пригодные.

"Довольно много таких людей. Есть также около 3 тысяч женщин. Такая вот интересная информация. Поэтому не совсем те цифры, которые вы озвучили, соответствуют действительности", - подытожил спикер.

Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона (скриншот: youtube.com/@RadaTVchannel)

Что известно о предложении расформировать ТЦК

Напомним, во вторник, 12 ноября, народные депутаты презентовали годовой отчет временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства в МОУ, ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, должности в которых комплектуются военнослужащими.

Заместитель главы ВСК - народный депутат Юлия Яцик - рассказала, что ВСК предлагает "расформировать ТЦК как орган".

Она отметила, что из работников ТЦК (военнослужащих, которые могут эффективно выполнять задачи в зоне боевых действий) можно создать не менее 10 "полноценных бригад".

Точное количество военнообязанных, которые являются ныне сотрудниками ТЦК и СП, заместитель главы ВСК не назвала, однако отметила, что это - "значительно меньше", чем 100 тысяч человек.

Позже начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин сообщил, что "из работников ТЦК и СП ни одной бригады создать невозможно", поскольку это - гражданские лица.

Читайте также, как отреагировали на идею расформировать ТЦК в Третьей отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ.

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