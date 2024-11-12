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В Раде предлагают расформировать ТЦК и отправить военкомов на фронт: детали

Вторник 12 ноября 2024 15:40
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В Раде предлагают расформировать ТЦК и отправить военкомов на фронт: детали ТЦК в Украине предлагают расформировать (фото: facebook.com/Звягельский районный ТЦК и СП)
Автор: Ирина Костенко

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады Украины по проблемам военных предлагает расформировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы ВСК - народного депутата Юлии Яцик в эфире "Новини.LIVE".

Что именно предлагают в парламенте

Недавно народные депутаты представили годовой отчет ВСК по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства в МОУ, ВСУ, других созданных в соответствии с законами Украины военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, должности в которых комплектуются военнослужащими.

"Что касается работы ТЦК, то мы предложили в своем отчете расформировать ТЦК как орган и создать (этим сейчас занимается Министерство обороны) такие рекрутинговые центры - из гражданских лиц в том числе", - рассказала Яцик.

Она подчеркнула, что работники ТЦК - военнослужащие, которые могут эффективно выполнять задачи в зоне боевых действий.

"Из сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад", - считает парламентарий.

Точное количество военнообязанных, являющихся ныне сотрудниками ТЦК и СП, заместитель главы ВСК не назвала (поскольку это - информация для служебного пользования и ее нельзя разглашать), однако отметила, что это - "значительно меньше", чем 100 тысяч человек.

Военный учет и мобилизация в Украине

Напомним, во время действия в Украине военного положения мужчины призывного возраста обязаны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетные документы (которые сейчас можно получить онлайн).

Согласно постановлению Кабинета министров №932 от 16 августа 2024 года, мужчины в возрасте от 16 до 25 лет будут автоматически становиться на военный учет как призывники (в том числе и те, которые находятся за границей).

Исходя из этого, мы рассказывали, могут ли забрать в ВСУ мужчин от 16 до 25 лет, а также какая разница между призывником и военнообязанным.

Читайте также, какие права имеют ТЦК и СП в Украине (полный список).

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