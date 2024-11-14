Скільки людей працює в ТЦК і чи є там військові: що кажуть у Міноборони

Скільки людей насправді працює у ТЦК

За словами Лазуткіна, станом на зараз у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) України працює 36 тисяч людей.

"Серед яких майже 7 тисяч - це цивільні", - уточнив речник Міноборони.

Він додав, що серед військових, які працюють у ТЦК, є також і обмежено придатні.

"Доволі багато таких людей. Є також близько 3 тисяч жінок. Така от цікава інформація. Тому не зовсім ті цифри, які ви озвучили, відповідають дійсності", - підсумував спікер.

Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону (скриншот: youtube.com/@RadaTVchannel)