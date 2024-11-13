"Ни одной бригады создать невозможно". В ТЦК отреагировали на идею расформировать военкоматы

Начальник группы коммуникаций Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин рассказал, что из работников ТЦК и СП "ни одной бригады создать невозможно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова майора Истомина во время брифинга в официальном медиацентре Полтавской области.

Что именно рассказал начальник группы коммуникаций ТЦК

Во время брифинга Роман Истомин рассказал об отличиях между мобилизацией и рекрутингом в ВСУ.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ "в условиях военного положения определенное время был приостановлен призыв по контракту".

"Все комплектование ВСУ было исключительно по мобилизации. Через определенный промежуток времени был восстановлен набор по контракту", - отметил майор.

Он добавил, что сейчас в Украине кроме "классической мобилизации", осуществляемой через ТЦК и СП:

действуют рекрутинговые онлайн-платформы

работают Центры рекрутинга украинской армии

Следовательно, желающие могут выбрать подходящие вакансии и присоединиться к Силам обороны.

Во время общения с представителями СМИ Истомин отреагировал также на недавнее предложение временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по проблемам военных - расформировать ТЦК и отправить военкомов на фронт.

Он отметил, что "Верховную Раду, конечно, комментировать не может", однако может прокомментировать слова журналистов.

"Из работников ТЦК ни одной бригады создать невозможно", - подчеркнул начальник группы коммуникаций.

Он объяснил это тем, что работники ТЦК и СП - гражданские лица.

"Из них можно создать только, я не знаю, какие-то строительные бригады условно говоря", - отметил майор.

В то же время он добавил, что в ТЦК:

есть работники

есть военнослужащие

"Из работников непосредственно ни одной бригады создано быть не может. И в отношении военнослужащих никаких распоряжений на какое-либо расформирование не поступало", - подытожил представитель ТЦК.