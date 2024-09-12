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НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд

Украина, Четверг 12 сентября 2024 15:44
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НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2743 гривен за 1 доллар (+0,0888 грн).

НБУ повышает курс доллара четвертый день подрядbank.gov.ua

Курс евро составит 45,4595 гривен за 1 евро (-0,0299 грн).

НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 7 копеек до 41,30-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,50 гривен.

Документ НБУ

Совет Национального банка Украины 11 сентября 2024 года одобрил Основные принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу.

Согласно документу, НБУ будет придерживаться принципов управляемой гибкости обменного курса как переходного режима на пути возвращения к плавающему курсообразованию.

Важной задачей НБУ остается сохранение устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке, а также поддержание двусторонних колебаний обменного курса.

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