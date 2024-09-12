Совет НБУ утвердил Принципы денежно-кредитной политики: что будет с ценами и курсом доллара
Совет Национального банка Украины 11 сентября 2024 года одобрил Основные принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу. Документ будет действовать во время полномасштабной войны и определенный период послевоенного восстановления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Цели по инфляции
Как отмечается в сообщении НБУ, де-факто НБУ вернулся к режиму таргерирования инфляции в первом полугодии 2024 года, в частности, заявил о намерениях сохранить умеренные темпы инфляции в 2024 году и вернуть ее к цели 5% в ближайшие годы. Этому предшествовал переход к управляемой гибкости курса и усиление роли учетной ставки.
Теперь Основными принципами официально определено, что монетарная политика НБУ направляется на приведение инфляции к цели 5% на должном горизонте политики, который не будет превышать три года.
В то же время такой формат будет отличать текущий режим от полноценного инфляционного таргетирования, который действовал до полномасштабного вторжения, когда горизонт возврата инфляции к цели составлял 9-18 месяцев.
"НБУ намерено использовать гибкое инфляционное таргетирование до нормализации функционирования экономики и восстановления полноценного формата инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом", - говорится в сообщении.
Валютно-курсовая политика
Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики, НБУ и в дальнейшем будет придерживаться принципов управляемой гибкости обменного курса как переходного режима на пути возвращения к плавающему курсообразованию.
Важной задачей НБУ остается сохранение устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке, а также поддержание двусторонних колебаний обменного курса. Это будет способствовать удержанию инфляционных и курсовых ожиданий под контролем, сохранению доверия к гривне и защите международных резервов.
"В то же время постепенное усиление связи обменного курса с рыночной конъюнктурой позволит усилить роль обменного курса как поглотителя шоков, улучшит осознание валютных рисков и будет способствовать повышению адаптивности украинской экономики к внутренним и внешним изменениям", - говорится в сообщении НБУ.
Таргетирование инфляции – это монетарная политика, которую используют центральные банки для поддержания стабильной инфляции на определенном уровне или в узком диапазоне. Основная цель этой политики – обеспечить предполагаемый и стабильный рост цен, способствующий экономической стабильности.
Центральный банк, использующий таргетирование инфляции, объявляет целевой уровень инфляции (например, 5% в год) и принимает соответствующие меры для достижения этого уровня. Если инфляция начинает превосходить целевой уровень, банк может повысить процентные ставки, чтоб понизить спрос и охладить экономику. Если инфляция слишком низкая, банк может снизить ставки, чтобы стимулировать экономическую активность и повысить инфляцию до желаемого уровня.
Напомним, что потребительские цены в Украине в августе 2024 года выросли на 7,5%. В июле НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году до 8,5%.
По итогам работы миссии в МВФ заявили, что "обменный курс должен продолжать действовать как амортизатор и подстраиваться под рыночные основы, помогая тем самым защитить внешнюю стабильность".