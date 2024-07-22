Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы валют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 июля средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,95 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 45,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 45,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,49-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар снова обновил исторический максимум.

Официальный курс на 22 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,4912 гривен за 1 доллар (+0,0692 грн). Предыдущий максимум был 18 июля - 41,4627.

Курс евро составит 45,186 гривен за 1 евро (-0,0758 грн).

Ситуация на рынке

НБУ на прошлой неделе увеличил продажу валюты з резервов на межбанке почти на 80% до 950 млн долларов. Это значительно выше среднего с начала года 530 млн долларов.

С начала года НБУ продал на межбанке 15,6 млрд долларов, что пока меньше международной помощи Украине (16 млрд долларов).

Курс доллара в последние недели растет вне зависимости от увеличения или сокращения структурного дефицита валюты на рынке. С начала года курс доллара вырос уже более чем на 9%.