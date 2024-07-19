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Очередной максимум: НБУ установил официальный курс доллара на 22 июля

Украина, Пятница 19 июля 2024 15:45
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Очередной максимум: НБУ установил официальный курс доллара на 22 июля Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар снова обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,422 гривен за 1 доллар (-0,0407 грн). Предыдущий максимум был 18 июля - 41,4627.

Очередной максимум: НБУ установил официальный курс доллара на 22 июля

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,186 гривен за 1 евро (-0,0758 грн).

Очередной максимум: НБУ установил официальный курс доллара на 22 июля

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,49-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Очередной максимум: НБУ установил официальный курс доллара на 22 июля

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,95 гривен.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, в последнее время на рынке увеличился дефицит валюты, вызванный расходами правительства, снижением выручки от аграрного экспорта, а также валютной либерализацией, проведенной в мае.

В НБУ заявили, что сейчас есть все предпосылки для обеспечения устойчивости валютного рынка, поскольку в скором времени начнет поступать валюта от продажи нового урожая. Кроме того, в этом месяце НБУ ожидает поступления первого в этому году транша помощи от США на 3,9 млрд долларов.

Однако в НБУ обеспокоены ситуацией на рынке и готовы предпринять меры для стабилизации ситуации.

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