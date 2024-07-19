Очередной максимум: НБУ установил официальный курс доллара на 22 июля
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар снова обновил исторический максимум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 22 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,422 гривен за 1 доллар (-0,0407 грн). Предыдущий максимум был 18 июля - 41,4627.
bank.gov.ua
Курс евро составит 45,186 гривен за 1 евро (-0,0758 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,49-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,95 гривен.
Ситуация на рынке
По данным НБУ, в последнее время на рынке увеличился дефицит валюты, вызванный расходами правительства, снижением выручки от аграрного экспорта, а также валютной либерализацией, проведенной в мае.
В НБУ заявили, что сейчас есть все предпосылки для обеспечения устойчивости валютного рынка, поскольку в скором времени начнет поступать валюта от продажи нового урожая. Кроме того, в этом месяце НБУ ожидает поступления первого в этому году транша помощи от США на 3,9 млрд долларов.
Однако в НБУ обеспокоены ситуацией на рынке и готовы предпринять меры для стабилизации ситуации.