Скільки коштують долар та євро: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України припинив зростання. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 22 липня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,95 гривні, курс євро впав на 5 копійок до 45,85 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро по 45,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,49-41,51 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар знову поновив історичний максимум.

Офіційний курс на 22 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4912 грн за 1 долар (+0,0692 грн). Попередній максимум був 18 липня – 41,4627.

Курс євро становитиме 45,186 гривень за 1 євро (-0,0758 грн).

Ситуація на ринку

НБУ минулого тижня збільшив продаж валюти із резервів на міжбанку майже на 80% до 950 млн доларів. Це значно вище від середнього з початку року 530 млн доларів.

З початку року НБУ продав на міжбанку 15,6 млрд доларів, що поки що менше міжнародної допомоги Україні (16 млрд доларів).

Курс долара останніми тижнями зростає незалежно від збільшення чи скорочення структурного дефіциту валюти на ринку. З початку року курс долара зріс уже на понад 9%.