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Дефицит валюты значительно вырос, НБУ поднял курс доллара до максимума

Украина, Понедельник 22 июля 2024 08:59
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Дефицит валюты значительно вырос, НБУ поднял курс доллара до максимума Фото: Курс доллара вырос из-за дефицита валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ на прошлой неделе поднял курс доллара до 41,5 гривен на фоне того, что структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке увеличился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

НБУ в течение недели 15-19 июля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 949,94 млн долларов. Это на 78,5% больше, чем неделей ранее (532,11 млн долларов).

Объем продажи находится значительно выше среднего за неделю с начала года (558 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 15,6 млрд долларов, что на данный момент меньше международной помощи Украине с начала года (16 млрд долларов).

Однако в ближайшее время ожидает первый в этом году транш помощи от США на сумму 3,9 млрд долларов.

Дефицит валюты значительно вырос, НБУ поднял курс доллара до максимума

Курс доллара

На прошлой неделе курс доллара вырос до исторического максимума (41,49 грн/доллар). На наличном рынке курс поднялся до 41,95.

НБУ контролирует ситуацию, снижая или повышая курс интервенций. По результатам торгов на межбанке центробанк устанавливает официальный курс. Как заявили в центробанке, заметный дефицит валюты сохраняется, НБУ продолжает оставаться ключевым участником рынка, а его интервенции - основным балансирующим механизмом.

В последние недели курс доллара растет вне зависимости от увеличения или сокращения структурного дефицита валюты на рынке. Финансовые аналитики уверены, что это происходит в связи с тем, что НБУ решился на постепенную девальвацию гривны.

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