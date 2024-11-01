Сколько стоят доллар и евро: курсы в обменниках на 1 ноября

Курс доллара в обменных пунктах Украины не изменился в начале ноября. Единая европейская валюта также стабильна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 1 ноября средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,50 гривен, курс евро - 45,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,22-41,24 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 1 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2194 гривен за 1 доллар (-0,0596 грн).

Курс евро составит 44,8467 гривен за 1 евро (+0,2117 грн).

Прогноз курса

По прогнозу компании Dragon Capital, Национальный банк Украины сможет вернуться к практике управляемой девальвации во второй половине 2025 года.

Аналитики прогнозируют рост курса до 45 грн/доллар к концу 2025 года и оценивают среднегодовой курс на уровне 43 грн/доллар.