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Скільки коштують долар та євро: курси в обмінниках на 1 листопада

Україна, П'ятниця 01 листопада 2024 10:01
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Скільки коштують долар та євро: курси в обмінниках на 1 листопада Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України не змінився на початку листопада. Єдина європейська валюта також є стабільною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 1 листопада середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,50 гривень, курс євро – 45,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,22-41,24 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 1 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2194 грн за 1 долар (-0,0596 грн).

Курс євро становитиме 44,8467 гривень за 1 євро (+0,2117 грн).

Прогноз курсу

За прогнозом компанії Dragon Capital, Національний банк України зможе повернутися до практики керованої девальвації у другій половині 2025 року.

Аналітики прогнозують зростання курсу до 45 грн/долар до кінця 2025 року та оцінюють середньорічний курс на рівні 43 грн/долар.

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