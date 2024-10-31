Девальвация откладывается: когда доллар будет стоить 45 гривен

Национальный банк Украины сможет вернуться в практику управляемой девальвации во второй половине 2025 года. Курс доллара достигнет уровня 45 гривен только в конце года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный прогноз компании Dragon Capital .

Как отмечается в обзоре, Нацбанк продолжает нормализовать свою монетарную и валютно-курсовую политику, постепенно возвращая ее к основам мирного времени, но с учетом диспропорций в экономике и рисков, вызванных войной.

"НБУ фактически вернулся в режим инфляционного таргетирования с целью 5%, и его подход к управлению валютным курсом будет подчинен достижению инфляционной цели", - отмечают аналитики

В Dragon Capital ожидают, что фундаментальное инфляционное давление постепенно будет утихать благодаря стабилизации цен на электроэнергию для промышленных потребителей. Однако показатель потребительской инфляции достигнет пиковых значений на уровне 11% г/г только в апреле-мае 2025 года из-за низкой базы сравнения в сегменте сырых пищевых продуктов и снизится до 6,3% г/г до конца года.

"Ожидая, что Нацбанк начнет ослаблять монетарную политику во второй половине 2025 года, в частности, за счет возвращения к практике управляемой девальвации гривны, мы прогнозируем ослабление курса до 45 грн/доллар конца 2025 года (-6,6% г/р) и оцениваем среднегодовой курс на уровне 43 грн/доллар", - говорится в прогнозе.

Прогноз курса

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне к 2029 году. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит: 2024 год – 41,0 грн/доллар, 2025 год – 45,0 грн/доллар, 2026 год – 46,8 грн/доллар.

Расчеты МВФ примерно совпадают с прогнозами правительства Украины. В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара: в 2025 году до 45,0 гривен, в 2026 году до 46,5 гривен, в 2027 году до 46,4 гривен.

На 31 октября курс составляет 41,27 грн/доллар.