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НБУ снизил курс доллара на первый день ноября

Украина, Четверг 31 октября 2024 16:00
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НБУ снизил курс доллара на первый день ноября Фото: курс доллара упал на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 1 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2194 гривен за 1 доллар (-0,0596 грн).

НБУ снизил курс доллара на первый день ноября

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,8467 гривен за 1 евро (+0,2117 грн).

НБУ снизил курс доллара на первый день ноября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,19-41,222 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снизил курс доллара на первый день ноября

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,50 гривен. За месяц курс доллара не изменился.

Комментарий НБУ

НБУ сохранил учетную ставку с 1 ноября на уровне 13% годовых. Как заявил на брифинге глава НБУ Андрей Пышный, используя режим управляемой гибкости курса, НБУ будет компенсировать структурный дефицит валюты в частном секторе и сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

"Курс будет умеренно колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий, что и дальше будет усиливать адаптивность валютного рынка и экономики", - сказал он.

По его словам, динамика курса будет согласовываться с задачами НБУ по сохранению под контролем инфляционных ожиданий, замедлению инфляции в следующем году и возвращению к цели 5% на горизонте политики.

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