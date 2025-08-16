ua en ru
Курсы доллара и евро: чего ожидать ко Дню Независимости Украины

Украина, Суббота 16 августа 2025 08:15
UA EN RU
Курсы доллара и евро: чего ожидать ко Дню Независимости Украины Фото: Курс доллара перед ожидается на уровне 41,4-41,8 гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

На следующей неделе курс доллара, скорее всего, существенно не изменится, а основные колебания будут происходить ближе к отметке в 42 гривны. Что касается ситуации со стоимостью евро, то и здесь изменчивость этой валюты уже станет в меру закономерной.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Как отметил банкир, Нацбанк может взять некоторую передышку в валютных интервенциях, ведь агрокомпании будут активно реализовывать избыток валюты для закупки необходимых расходных материалов для жатвы.

"То есть можно ожидать, что чисто в рыночном смысле предложение будет выше, чем обычно", - сказал он.

По его словам, базис валютного рынка - это режим "управляемой гибкости", что является достаточно эффективным в условиях войны. Благодаря этому режиму регулятору удается держать ситуацию во вменяемых рамках, а текущие колебания, как и разница курсов покупки/продажи является минимальной.

Курс евро

Банкир напомнил, что курс евровалюты определяется мировыми котировками пары доллар/евро, также конвертацией стоимости евро через пару гривна/доллар

По его мнению, соотношением стоимости этих двух валют не превысит 1,2. То есть, как и в прошлые несколько недель спред стоимости евро будет на уровне 48-49 гривен

"В целом на рынке продолжается затяжной период прогнозируемости, подкрепленный, как внутриэкономическими факторами, так и внешними событиями. Поэтому, любые изменения не станут чем-то критическим: это касается курс евро, ведь этой валюте отнюдь не грозит резкое подорожание, или же падение", сказал Лесовой.

Прогноз курса

Банкир ожидает, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе 18-24 августа будут такими:

  • Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-41,8 грн/доллар и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,4-41,8 грн/доллар и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке).
  • Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1-0,15 гривен.
  • Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Август является достаточно спокойным: текущие курсовые изменения не выбиваются за пределы ожиданий и привычек. Поэтому сенсационных заголовков может значительно поубавиться. Можно даже сказать, что капризность курса евро уже также воспринимается участниками рынка за привычку", констатировал Лесовой.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара упал с 41,38 до 41,34 гривен, курс евро повысился с 48,19 до 48,30 гривен.

