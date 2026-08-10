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Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: цены на все необходимое

14:02 10.08.2026 Пн
4 мин
Какие товары обойдутся дороже всего и на чем можно сэкономить?
aimg Василина Копытко
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: цены на все необходимое Что нужно купить школьнику перед началом учебного года (фото: Getty Images)
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До 1 сентября родителям придется потратиться не только на тетради и ручки. Рюкзак, форма, обувь, спортивный костюм и прочая необходимая для обучения детская атрибутика могут существенно ударить по семейному бюджету.

РБК-Украина рассказывает о том, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026-м году.

Главное:

  • Собрать ребенка в школу нужно с учетом затрат на рюкзак, канцелярию, одежду, обувь и другие необходимые вещи.
  • Самой дорогой частью подготовки к школе обычно становятся форма, повседневная одежда и обувь.
  • На старт учебного года стоит приобрести запас тетрадей и базовой канцелярии, а не рассчитывать на одну-две штуки.
  • Часть вещей можно не покупать заново: перед 1 сентября следует проверить запасы с прошлого года.
  • Уменьшить расходы помогут акции, сравнение цен в разных магазинах и отказ от вещей, не входящих в обязательный школьный список.

Рюкзак, сумка для сменной обуви, ланчбокс

По акционным предложениям можно найти рюкзаки по 600 грн, но в среднем цены на них стартуют от 1000 гривен. Если изделие с ортопедической спинкой, то цены могут доходить до 3 тысяч и выше - все зависит от производителя и укомплектования рюкзака.

Цены на сумки для сменной обуви колеблются в пределах 500 гривен. Также стоит приобрести ланбокс для школьных обедов и бутылочку для воды - в среднем они стоят от 200 грн.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: цены на все необходимоеЦены на рюкзаки стартуют от 600 гривен (скриншот сайта "Будинок іграшок")

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Канцелярия

Сейчас ряд канцелярских магазинов предоставляют специальные скидки на свою продукцию до 1 сентября.

Цены на канцелярию:

  • тетради - от 7 грн за 12 листов, от 15 грн - за 36 листов, от 49 грн - за 96 листов;
  • дневник - от 70 до 170 грн, в зависимости от дизайна;
  • обложки для тетрадей - от 60 грн за 10 штук;
  • обложки для книг - от 55 грн за 5 штук;
  • пенал - от 350 до 600 грн;
  • ручки синие - от 12 до 40 грн за штуку;
  • ручки цветные - от 120 до 200 грн за набор из 8-12 штук;
  • цветные карандаши - от 72 грн за 12 штук в наборе, до 200 грн за 24 штуки;
  • фломастеры - от 50 до 250 грн за 12 штук;
  • резинка, точилка, линейка, корректор - от 15 грн каждый предмет;
  • пластилин - от 80 до 200 грн, в зависимости от производителя и количества цветов;
  • цветная бумага - от 80 до 400 грн за набор.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: цены на все необходимоеЦены на тетради в сети "Эпицентр" (скриншот)

Одежда и обувь

Цены на школьную форму зависят от производителя, часто также и от возрастной категории ученика. Если учебное заведение требует форму, то школьникам нужно иметь хотя бы 2-3 комплекта.

Цены на одежду:

  • школьная форма - от 1250 грн и доходит до нескольких тысяч;
  • рубашки, футболки или блузки - от 500 грн;
  • брюки/юбка - 600-800 грн;
  • спортивный костюм - 1300 - 3000 грн;
  • спортивная обувь - 800 - 1700 грн;
  • туфли - 700 - 2300 грн;
  • носки - от 35 грн, колготки - от 70 грн.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: цены на все необходимоеЦены на одежду для школы (скриншот сайта "Розетка")

Сколько стоит собрать ребенка в школу

Если покупать только необходимый минимум и брать товары по самым низким ценам, собрать ребенка в школу можно примерно за 10 тысяч гривен. В эту сумму входят рюкзак, сумка для обуви, ланчбокс и бутылка, базовая канцелярия, несколько тетрадей к началу учебного года, а также одежда и обувь.

Если выбирать более качественные и более дорогие вещи, бюджет растет до 15-20 тысяч гривен и больше. Больше всего на сумму влияют стоимость рюкзака, школьной формы, обуви и количество комплектов одежды.

Как сэкономить на покупках

Перед походом в магазин следует проверить, что осталось с прошлого учебного года: рюкзак, пенал, линейка, краски, карандаши и другие принадлежности часто можно использовать еще год.

Тетради и канцтовары лучше покупать наборами во время акций, а одежду и обувь - сравнивать по ценам в нескольких магазинах. Это поможет не переплачивать за вещи, которые ребенок может использовать всего несколько раз.

Читайте также о том, что Кабмин утвердил изменения в государственные стандарты общего среднего образования. Они должны подготовить школы для перехода на профильное образование с 2027 года. Изменения коснулись учебных планов, украиноведческого компонента для детей за рубежом и ТОТ, а также подходов к инклюзивному образованию.

Ранее мы писали о том, что в Киеве зарегистрировали петицию с призывом перевести обучение в школах на дистанционный формат, потому что дети находятся в постоянном стрессе из-за усиленных российских атак на столицу.

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