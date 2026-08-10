Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: цены на все необходимое
До 1 сентября родителям придется потратиться не только на тетради и ручки. Рюкзак, форма, обувь, спортивный костюм и прочая необходимая для обучения детская атрибутика могут существенно ударить по семейному бюджету.
РБК-Украина рассказывает о том, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026-м году.
Главное:
- Собрать ребенка в школу нужно с учетом затрат на рюкзак, канцелярию, одежду, обувь и другие необходимые вещи.
- Самой дорогой частью подготовки к школе обычно становятся форма, повседневная одежда и обувь.
- На старт учебного года стоит приобрести запас тетрадей и базовой канцелярии, а не рассчитывать на одну-две штуки.
- Часть вещей можно не покупать заново: перед 1 сентября следует проверить запасы с прошлого года.
- Уменьшить расходы помогут акции, сравнение цен в разных магазинах и отказ от вещей, не входящих в обязательный школьный список.
Рюкзак, сумка для сменной обуви, ланчбокс
По акционным предложениям можно найти рюкзаки по 600 грн, но в среднем цены на них стартуют от 1000 гривен. Если изделие с ортопедической спинкой, то цены могут доходить до 3 тысяч и выше - все зависит от производителя и укомплектования рюкзака.
Цены на сумки для сменной обуви колеблются в пределах 500 гривен. Также стоит приобрести ланбокс для школьных обедов и бутылочку для воды - в среднем они стоят от 200 грн.
Цены на рюкзаки стартуют от 600 гривен (скриншот сайта "Будинок іграшок")
Канцелярия
Сейчас ряд канцелярских магазинов предоставляют специальные скидки на свою продукцию до 1 сентября.
Цены на канцелярию:
- тетради - от 7 грн за 12 листов, от 15 грн - за 36 листов, от 49 грн - за 96 листов;
- дневник - от 70 до 170 грн, в зависимости от дизайна;
- обложки для тетрадей - от 60 грн за 10 штук;
- обложки для книг - от 55 грн за 5 штук;
- пенал - от 350 до 600 грн;
- ручки синие - от 12 до 40 грн за штуку;
- ручки цветные - от 120 до 200 грн за набор из 8-12 штук;
- цветные карандаши - от 72 грн за 12 штук в наборе, до 200 грн за 24 штуки;
- фломастеры - от 50 до 250 грн за 12 штук;
- резинка, точилка, линейка, корректор - от 15 грн каждый предмет;
- пластилин - от 80 до 200 грн, в зависимости от производителя и количества цветов;
- цветная бумага - от 80 до 400 грн за набор.
Цены на тетради в сети "Эпицентр" (скриншот)
Одежда и обувь
Цены на школьную форму зависят от производителя, часто также и от возрастной категории ученика. Если учебное заведение требует форму, то школьникам нужно иметь хотя бы 2-3 комплекта.
Цены на одежду:
- школьная форма - от 1250 грн и доходит до нескольких тысяч;
- рубашки, футболки или блузки - от 500 грн;
- брюки/юбка - 600-800 грн;
- спортивный костюм - 1300 - 3000 грн;
- спортивная обувь - 800 - 1700 грн;
- туфли - 700 - 2300 грн;
- носки - от 35 грн, колготки - от 70 грн.
Цены на одежду для школы (скриншот сайта "Розетка")
Сколько стоит собрать ребенка в школу
Если покупать только необходимый минимум и брать товары по самым низким ценам, собрать ребенка в школу можно примерно за 10 тысяч гривен. В эту сумму входят рюкзак, сумка для обуви, ланчбокс и бутылка, базовая канцелярия, несколько тетрадей к началу учебного года, а также одежда и обувь.
Если выбирать более качественные и более дорогие вещи, бюджет растет до 15-20 тысяч гривен и больше. Больше всего на сумму влияют стоимость рюкзака, школьной формы, обуви и количество комплектов одежды.
Как сэкономить на покупках
Перед походом в магазин следует проверить, что осталось с прошлого учебного года: рюкзак, пенал, линейка, краски, карандаши и другие принадлежности часто можно использовать еще год.
Тетради и канцтовары лучше покупать наборами во время акций, а одежду и обувь - сравнивать по ценам в нескольких магазинах. Это поможет не переплачивать за вещи, которые ребенок может использовать всего несколько раз.
Читайте также о том, что Кабмин утвердил изменения в государственные стандарты общего среднего образования. Они должны подготовить школы для перехода на профильное образование с 2027 года. Изменения коснулись учебных планов, украиноведческого компонента для детей за рубежом и ТОТ, а также подходов к инклюзивному образованию.
Ранее мы писали о том, что в Киеве зарегистрировали петицию с призывом перевести обучение в школах на дистанционный формат, потому что дети находятся в постоянном стрессе из-за усиленных российских атак на столицу.