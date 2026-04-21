RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Сколько стоит восстановление Газы? ООН и ЕС назвали ошеломляющую сумму

02:24 21.04.2026 Вт
2 мин
Кроме денег надо еще минимум 10 лет на восстановление региона
aimg Филипп Бойко
Фото: последствия обстрелов сектора Газа (Getty Images)

Для восстановления сектора Газа в течение следующего десятилетия понадобится колоссальная сумма в 71,4 миллиарда долларов. Такие данные обнародовали в новом совместном отчете Европейский Союз, Организация Объединенных Наций и Всемирный банк.

Авторы отчета отмечают, что более трети от общей суммы необходимо привлечь в кратчайшие сроки. Речь идет о ближайших 18 месяцах.

Первоочередные потребности восстановления:

  • 26,3 миллиарда долларов - запрос на первые 1,5 года;

  • восстановление базовых услуг (вода, свет, канализация);

  • ремонт критически важной гражданской инфраструктуры.

Эксперты предостерегают - масштабное восстановление невозможно без стабильного прекращения огня. Нужен полный доступ для гуманитарных миссий и свобода передвижения. Отдельный вызов - очистка территории от завалов и неразорвавшихся боеприпасов.

Жизнь на грани: голод и разрушенные больницы

Согласно отчету, более 1,9 миллиона человек стали беженцами в собственном доме. Это 80% от всего населения Газы до начала войны.

Реальное положение дел в цифрах:

  • 60% жителей полностью потеряли свои дома;

  • 77% населения находится под угрозой острого голода;

  • 94% больниц разрушены или серьезно повреждены;

  • 50% основных медикаментов полностью закончились.

Люди живут в самодельных палатках, а нехватка пищи становится хронической. При этом смертность продолжает расти.

По данным подконтрольных ХАМАС органов здравоохранения, с начала перемирия от ударов погибло еще 777 палестинцев. Общее количество жертв превысило 72 000 человек.

Позиция Израиля и обвинения в контрабанде

В Иерусалиме имеют свой взгляд на ситуацию. Израильские чиновники отвергают заявления о полном гуманитарном коллапсе, пишет Bloomberg. Они утверждают, что медицинская система продолжает работать благодаря полевым госпиталям ООН.

По данным израильской стороны, ежедневно в Газу заезжает около 600 грузовиков с помощью.

Однако есть существенная проблема: Израиль настаивает, что ХАМАС наживается на помощи. Боевики вводят налоги на грузы и контролируют черный рынок. Также группировку обвиняют в дезинформации, чтобы затянуть процесс разоружения.

Какова ситуация с мирными переговорами по Газе

Они почти застопорились в конце марта из-за войны США, Израиля и Ирана. В то же время в Белом доме отрицают, что переговоры полностью остановлены.

Напомним, в прошлом году США вместе с международными посредниками заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа и начали реализацию первого этапа 20-пунктного мирного плана Дональда Трампа. После этого было объявлено о запуске второго этапа инициативы - создании Совета мира.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
