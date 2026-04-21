Сколько стоит восстановление Газы? ООН и ЕС назвали ошеломляющую сумму

Авторы отчета отмечают, что более трети от общей суммы необходимо привлечь в кратчайшие сроки. Речь идет о ближайших 18 месяцах.

Первоочередные потребности восстановления:

26,3 миллиарда долларов - запрос на первые 1,5 года;

восстановление базовых услуг (вода, свет, канализация);

ремонт критически важной гражданской инфраструктуры.

Эксперты предостерегают - масштабное восстановление невозможно без стабильного прекращения огня. Нужен полный доступ для гуманитарных миссий и свобода передвижения. Отдельный вызов - очистка территории от завалов и неразорвавшихся боеприпасов.

Жизнь на грани: голод и разрушенные больницы

Согласно отчету, более 1,9 миллиона человек стали беженцами в собственном доме. Это 80% от всего населения Газы до начала войны.

Реальное положение дел в цифрах:

60% жителей полностью потеряли свои дома;

77% населения находится под угрозой острого голода;

94% больниц разрушены или серьезно повреждены;

50% основных медикаментов полностью закончились.

Люди живут в самодельных палатках, а нехватка пищи становится хронической. При этом смертность продолжает расти.

По данным подконтрольных ХАМАС органов здравоохранения, с начала перемирия от ударов погибло еще 777 палестинцев. Общее количество жертв превысило 72 000 человек.

Позиция Израиля и обвинения в контрабанде

В Иерусалиме имеют свой взгляд на ситуацию. Израильские чиновники отвергают заявления о полном гуманитарном коллапсе, пишет Bloomberg. Они утверждают, что медицинская система продолжает работать благодаря полевым госпиталям ООН.

По данным израильской стороны, ежедневно в Газу заезжает около 600 грузовиков с помощью.

Однако есть существенная проблема: Израиль настаивает, что ХАМАС наживается на помощи. Боевики вводят налоги на грузы и контролируют черный рынок. Также группировку обвиняют в дезинформации, чтобы затянуть процесс разоружения.