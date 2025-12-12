К разработке экономического плана для Украины привлекли BlackRock, - Свириденко

Украина продолжает работать с США над экономическим планом. В обсуждениях, в частности, участвует одна из самых крупных инвестиционных компаний BlackRock.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram .

Она рассказала, что украинские чиновники провели онлайн-встречу с зятем американского лидера Джаредом Кушнером, спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, президентом Всемирного банка Аджаем Бангой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком.

"Создана совместная рабочая группа. Ее первоочередной задачей является разработка плана действий в кратчайшие сроки", - отметила Свириденко.

Премьер подчеркнула, что украинская сторона готова работать настолько активно, насколько к этому готовы американские коллеги.

По ее словам, экономические планы имеют все шансы на успешную реализацию, если заработают "железобетонные" гарантии безопасности, о которых заявляли на встрече представители США.

BlackRock

Стоит заметить, что BlackRock - одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний, основанная в 1988 году и базирующаяся в Нью-Йорке. Она управляет более чем 13 трлн долларов активов по всему миру и имеет представительства в десятках стран.

Компания специализируется на управлении активами институциональных и частных инвесторов: пенсионных и страховых фондов, суверенных фондов, а также клиентов, вкладывающих средства через ETF и другие инвестиционные продукты.