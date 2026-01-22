Сколько газа не хватает Украине, чтобы пройти зиму: что говорят в Минэкономики

"Потребность в импорте 4 млрд куб. м природного газа касается всего отопительного сезона 2025-2026 годов, половину которого страна уже преодолела. Соответственно, львиная часть этого объема уже приобретена НАК "Нафтогаз Украины", доставлена в Украину и использована нашими потребителями", - говорится в сообщении.

Что касается остального объема, который будет импортирован в феврале-марте, то правительство совместно с НАК "Нафтогаз Украины" и при поддержке международных партнеров обеспечили большую часть необходимого финансирования.

Незакрытые потребности оцениваются в 100 млн долларов. Сейчас продолжается активная работа по поиску необходимых финансовых ресурсов.

"Подчеркиваем: по состоянию на сегодня никаких угроз по импорту газа нет", - отметили в Минэкономики.

В ведомстве напомнили, что потребность в импорте 4 млрд куб. м в этом отопительном сезоне возникла в результате российских атак на объекты газодобычи и, соответственно, потери части собственного производства газа.