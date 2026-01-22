RU

Экономика

Сколько газа не хватает Украине, чтобы пройти зиму: что говорят в Минэкономики

Фото: министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев (facebook.com/oleksii.sobolev)
Автор: Татьяна Степанова

Украина нуждалась в 4 млрд куб. м природного газа для прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов. Львиная доля этого объема уже приобретена и использована потребителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

"Потребность в импорте 4 млрд куб. м природного газа касается всего отопительного сезона 2025-2026 годов, половину которого страна уже преодолела. Соответственно, львиная часть этого объема уже приобретена НАК "Нафтогаз Украины", доставлена в Украину и использована нашими потребителями", - говорится в сообщении.

Что касается остального объема, который будет импортирован в феврале-марте, то правительство совместно с НАК "Нафтогаз Украины" и при поддержке международных партнеров обеспечили большую часть необходимого финансирования.

Незакрытые потребности оцениваются в 100 млн долларов. Сейчас продолжается активная работа по поиску необходимых финансовых ресурсов.

"Подчеркиваем: по состоянию на сегодня никаких угроз по импорту газа нет", - отметили в Минэкономики.

В ведомстве напомнили, что потребность в импорте 4 млрд куб. м в этом отопительном сезоне возникла в результате российских атак на объекты газодобычи и, соответственно, потери части собственного производства газа.

 

Ситуация с газом в Украине

Напомним, недавно министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщал, что по состоянию на сейчас в Украине контролируемая ситуация с газом, запасы есть. Ограничения по нему не применяются.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что сейчас самая сложная ситуация с газоснабжением в прифронтовых регионах Украины. Сложнее всего в Херсоне, где из-за российских обстрелов существенно разрушены энергообъекты.

Ранее компания "Нафтогаз" опровергла фейк о якобы введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области.

Она официально заявила, что никаких ограничений газоснабжения - ни в Хмельницком, ни в других регионах Украины - нет и не планируется.

Отметим, Украина почти на 20% увеличила импорт газа для обеспечения потребностей в условиях холодов и уменьшения генерации электроэнергии.

Сейчас объемы импорта выросли с примерно 26 млн кубометров в сутки до более 30 млн кубометров. Увеличение поставок произошло по направлениям из Словакии и Польши.

