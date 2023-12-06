Сколько средств на помощь Украине осталось в США: ответ спикера Пентагона

В Соединенных Штатах Америки осталось около 5,9 млрд долларов на военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Пета Райдера во время брифинга, которого цитирует пресс-служба Министерства обороны.

"На данный момент у нас есть примерно 4,8 миллиарда долларов восстановленных президентских полномочий на сокращение и 1,1 миллиарда долларов имеющихся ресурсов для пополнения американских запасов", - заявил Пэт Райдер.

Как отметил спикер, без дополнительного финансирования Пентагон может вскоре достичь предела, когда не будет иметь возможности поддерживать нынешний уровень помощи Украине в сфере безопасности.

"Эта ситуация подчеркивает важность дальнейшей поддержки Украины со стороны Конгресса в решающий момент ее кампании по защите своей свободы и противостояния российской агрессии", - отметил Рейдер и добавил, что решение Пентагона по расходам будут основываться на многих факторах, среди которых и насущные потребности Украины, наличие оборудования и способность США пополнять свои ресурсы.

Что этому предшествовало

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете, который не включил нового финансирования помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

Президент США Джо Байден со своей стороны предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов. Большинство этих средств хотят направить на помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю. Впрочем, после долгих споров в Штатах одобрили новый временный бюджет для правительства без помощи Украины и Израиля. Глава Белого дома подписал закон, чтобы избежать "шатдауна".

Тем временем в Конгрессе ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы потребовали, угрожая не поддержать финансирование для Украины, если иммиграционное законодательство не будет принято.