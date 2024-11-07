Сколько взяток предлагали пограничникам с начала военного положения: ответ ГПСУ

Военное положение в Украине

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ №64/2022 "О введении военного положения в Украине".

Такой особый правовой режим предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы (независимости и территориальной целостности страны) и отражения враждебной агрессии.

В то же время военное положение не означает объявления войны (последнее, согласно международному праву, происходит путем обращения к собственному народу или правительству государства-противника, мирового сообщества и т.п.).

В тот же день глава государства издал указ №69/2022 "Об общей мобилизации".

Им было объявлено проведение общей мобилизации с целью обеспечения обороны государства и поддержки боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований (на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны).

После этого власти неоднократно фиксировали попытки подкупа должностных лиц или фальсификацию тех или иных документов (особенно необходимых военнообязанным лицам для того, чтобы избежать службы в армии во время полномасштабного вторжения РФ).

Так, 3 и 4 октября 2024 года правоохранители даже провели обыски у главы Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Хмельницкой области Татьяны Крупы. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тыс. долларов, а также стопку поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Позже стало известно, что Крупа "помогла" получить "инвалидность" около полусотни прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры. После этого генеральный прокурор Андрей Костин инициировал проверку.

20 октября президент Украины созвал СНБО из-за скандала с "инвалидностью" прокуроров и уже 22 октября Зеленский заявил о ликвидации МСЭК, подписав соответствующий указ. Тем временем генпрокурор Андрей Костин принял решение уйти в отставку.

После этого в Минздраве рассказали, как реформируют МСЭК и кому передали "центральные" функции.

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