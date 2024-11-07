Скільки хабарів пропонували прикордонникам від початку воєнного стану: відповідь ДПСУ

Скільки хабарів пропонували прикордонникам і на яку суму

Згідно з інформацією ДПСУ, в цілому від початку введення воєнного стану в Україні прикордонники припинили 1 253 спроби надання неправомірної вигоди.

Уточнюється, що загальна сума грошей, які при цьому пропонували, становить майже 15 мільйонів гривень.

При цьому лише впродовж жовтня 2024 року було зафіксовано 38 спроб підкупу на загальну суму понад 530 тисяч гривень.

"В усіх випадках правоохоронці від хабарів відмовились", - підсумували у ДПСУ.

Допис ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)