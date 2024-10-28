В Минздраве рассказали, как реформируют МСЭК и кому передали "центральные" функции

С понедельника, 28 октября, функции центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

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Из чего состоит система МСЭК

В Минздраве рассказали, что в настоящее время система медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) состоит из учреждений центрального и регионального уровня.

При этом Министерство здравоохранения создает и назначает руководителя только центральной МСЭК.

Региональная же вертикаль включает 328 МСЭК:

из них 25 - областных бюро

более 300 - центрально-городских и межрайонных комиссий

Руководителей областных комиссий назначают областные советы.

Система МСЭК (инфографика: facebook.com/moz.ukr)

План противодействия правонарушениям в МСЭК

Во исполнение решений СНБО и президента Кабинет министров Украины утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК, который предусматривает:

создание рабочей группы для пересмотра решений, принимаемых МСЭК (в том числе в отношении должностных лиц)

разработку Минздравом и Минцифры плана цифровизации прохождения всех этапов экспертизы

быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов, который проведет Пенсионный фонд вместе с ДБР, Нацполицией и СБУ

вынесение на рассмотрение правительства законопроектов от Минздрава и Минсоцполитики (о комплексной реформе МСЭК)

Функции МСЭК (инфографика: facebook.com/moz.ukr)

Что изменит реформа МСЭК

Во время последнего заседания правительства были приняты изменения в положение о МСЭК, позволяющие Министерству здравоохранения возлагать права и обязанности центральной МСЭК на предприятие, учреждение или организацию:

которая относится к сфере управления Минздрава

имеет лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике

"Это позволяет максимально быстро оптимизировать процесс на центральном уровне", - объяснили в Минздраве.

Учитывая это, функции центральной МСЭК возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр (где в течение 2024 года создавалась необходимая материально-техническая база, которая должна значительно упростить процесс прохождения экспертизы для людей).

Уточняется, что к полномочиям центральной МСЭК относятся, в частности, рассмотрение обжалований и проведение проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня.

Кроме того, с 1 января 2025 года областные, городские и межрайонные МСЭК по всей стране прекратят выполнять свои функции по:

экспертизе инвалидности

установлению потери трудоспособности

Их функции передадут кластерным и сверхкластерным больницам.

Передача функций МСЭК (инфографика: facebook.com/moz.ukr)

Алгоритм обжалования решений МСЭК

В Минздраве рассказали, что в настоящее время алгоритм обжалования решений МСЭК не изменился.

"Если ваше дело было направлено на обжалование в центральную МСЭК, то оно будет перенаправлено в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр. С вами свяжутся по рассмотрению и дальнейшим действиям, очередность рассмотрения будет сохранена", - объяснили в пресс-службе министерства.

В целом же процедура обжалования сейчас такова:

обжалование решения МСЭК (которое считается необоснованным) в досудебном порядке - в комиссии высшего уровня

обжалование решения МСЭК в судебном порядке (если первый шаг не помог, и вы до сих пор не согласны с результатом)

Алгоритм обжалования решений МСЭК (инфографика: facebook.com/moz.ukr)

Уточняется, что досудебный порядок обжалования предусматривает следующие шаги:

или написание заявления в ту же комиссию, где человек проходил экспертизу

или написание заявления в областную комиссию

проведение экспертизы (при необходимости - с проведением дополнительного обследования)

вынесение нового решения

"Если вы не соглашаетесь с новым решением, то можете подать обжалование в центральную МСЭК, функции которой выполняет Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр", - добавили в Минздраве.

Адрес института: г. Днепр, переулок Феодосия Макаревского, 1-А.

Контактные данные приемной института:

+38 (098) 702 24 90

e-mail: undimspi@i.ua ukr.derzh.ndimspi@gmail.com

Процедура обжалования решений и контактные данные (инфографика: facebook.com/moz.ukr)