G7 поддержит кредит Украине на 50 млрд долларов под залог российских активов, - Bloomberg

Страны "Большой семерки" сходятся во мнении относительно плана США по использованию замороженных российских активов. Этот шаг обеспечит Украине жизненно важное финансирование на сумму до 50 млрд долларов и поможет защитить ее от политических сдвигов по обе стороны Атлантики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Чиновники, знакомые с ходом дискуссий, говорят, что правительства стран "Большой семерки" в настоящее время в целом поддерживают предложение США использовать будущие доходы, полученные от 280 млрд долларов российского центрального банка, большая часть которых заблокирована в Европе, для поддержки кредита Киеву.

Министры финансов стран "Большой семерки" обсуждают этот вопрос во время встречи на этой неделе в Стрезе, Италия, с целью согласовать ряд вариантов для своих лидеров для принятия окончательного решения на встрече 13-15 июня.

В то время как "Большая семерка" приближается к общим вопросам соглашения, многие важные детали все еще обсуждаются и должны быть согласованы, сообщили анонимные источники агентства.

По их словам, они включают точный механизм кредита, размер суммы, которая будет привлечена авансом, и, что особенно важно, то, как риск будет распределяться между участвующими сторонами.

Потребности Украины

Тем не менее, среди стран "Большой семерки" есть консенсус в том, что Украине потребуется больше финансирования.

Поскольку война не проявляет никаких признаков утихания, а российское военное наступление набирает силу, акцент сместился на обеспечение среднесрочной помощи Киеву и подачу мощного сигнала Москве о том, что союзники по "Большой семерке" готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

На карту поставлено не только обеспечение того, чтобы Украина могла продолжать финансировать свою оборону и обслуживать свой долг, но и то, что она сможет получать устойчивую финансовую поддержку в 2025 году и далее.

ЕС отдельно уже договорился предоставлять Украине два раза в год прибыль от замороженных средств по мере их образования. США стремятся использовать эту прибыль, чтобы иметь возможность предоставить Киеву больше денег вперед, а будущие доходы покроют эти расходы. Ожидается, что замороженные активы будут приносить около 5 млрд долларов в год. Если "Большая семерка" придет к соглашению, это соглашение заменит инициативу ЕС.

Преимуществом авансового поступления доходов от активов будет обеспечение выгоды для Украины, независимо от политической неопределенности вокруг президентских выборов в США. Разногласия в Вашингтоне уже затруднили президенту Джо Байдену предоставление большей помощи Украине, а его соперник, бывший президент Дональд Трамп, выразил скептицизм по поводу поддержки Киева.