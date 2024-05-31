Украина и МВФ сделали шаг к пересмотру программы на 15,6 млрд долларов

Украина и Международный валютный фонд договорились о четвертом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования на 15,6 млрд долларов на уровне экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram и пресс-службу Международного валютного фонда.

Премьер отметил, что Украина раньше ни в одной программе МВФ не доходила до четвертого пересмотра программы.

"Украина выполнила все количественные критерии и структурные маяки в четвертый пересмотр. После утверждения Исполнительным советом МВФ, который должен состояться в ближайшие недели, Украина получит 2,2 млрд долларов", - рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что средства партнеров помогают Украине финансировать все ключевые расходы бюджета в полном объеме и направлять внутренние ресурсы на оборону страны.

При этом Гэвин Грей, который возглавил группу экспертов МВФ отметил, также добавил, что такие договоренности еще должен утвердить Исполнительный совет фонда.

По его словам, МВФ ожидает замедление роста экономики Украины из-за атак на энергетику. При этом инфляция будет медленно расти.

Также Грей добавил, что в 2025 году бюджет Украины будет нуждаться в мобилизации большего количества средств внутри страны из-за высоких расходов на фоне войны.