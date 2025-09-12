Сколько голов Ванат должен забить за "Жирону": в Испании озвучили задачу-минимум

Задачи на первый сезон

В Испании впечатлены результатом Ваната в прошлом сезоне, когда он в составе "Динамо" забил 21 гол и отдал 9 ассистов в 45 матчах.

Но понимают, что Ла Лига значительно сильнее чемпионата Украины, поэтому от новичка не требуют мгновенной результативности на том же уровне. Главное - превзойти прошлогодний результат конкурентов по позиции.

Летом 2024-го, после ухода Артема Довбика в итальянскую "Рому", "Жирона" приобрела на замену нидерландца Арно Данжуму и македонца Бояна Миовски. Но они на двоих забили лишь четыре гола в сезоне.

Перекрыть их суммарный показатель - это и есть задача-минимум для Ваната.

"Больше четырех голов в дебютном сезоне. И это может стать ключом для "Жироны", которая в трех стартовых турах нынешнего первенства смогла забить лишь один мяч", - отмечают обозреватели испанского издания.

Что известно о трансфере Ваната

Отметим, что каталонский клуб заплатил за 23-летнего украинца почти 17 млн евро и подписал контракт до 2030 года.

В "Жироне" новичок будет бороться за место в основном составе с капитаном команды Кристианом Стуани, а также Абелем Руисом и Бояном Миовски.

Ванат - второй украинский нападающий, которого приобрела "Жирона" в истории. В сезоне-2023/24 за клуб играл Артем Довбик, который с 24 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Владислав Ванат на тренировке "Жироны" (фото: x.com/gironafc)

Когда ожидать дебют

По информации испанских СМИ, главный тренер "Жироны" Мичел намерен проверить Ваната в деле уже в ближайшем матче - 14 сентября на выезде против "Сельты" (начало - в 15:00 по Киеву).

Также ожидается, что кроме Ваната за команду в этом матче дебютируют и двое других новичков - хорватский вратарь Доминик Ливакович и марокканский полузащитник Аззедин Унаи.

В то же время известно, что не сможет принять участие в матче украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков, который продолжает восстанавливаться после травмы.